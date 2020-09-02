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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы оценили риск роста случаев COVID-19 с началом учебы

Резкого роста клинических проявлений COVID-19 из-за начала очного обучения произойти не должно, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Начало очного обучения школьников и студентов не должно вызвать резкого увеличения случаев COVID-19 с симптомами в Москве, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний», — цитирует Андрееву ТАСС. Она пояснила, что у учащихся могут быть выявлены заболевания по тестам, но резкого подъема клинических проявлений болезни, скорее всего, не произойдет.

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С 1 сентября школы Москвы вернулись к занятиям в очном формате, но с соблюдением мер для минимизации рисков заражения коронавирусом. В частности, в школах отменили единый звонок на перемену, а каждому классу по возможности присвоили свой кабинет. Кроме того, доступ в школы ограничили для родителей, все собрания переведут в онлайн-формат. Студентов и преподавателей вузов обязали носить маски во время занятий, на входе им будут измерять температуру.

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За последние сутки в Москве зафиксировали 625 новых случаев заболевания коронавирусом. Число всех подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 263 тыс., более 216 тыс. из заболевших выздоровели, 4,8 тыс. умерли. Прирост новых случаев держится примерно на одном уровне в течение двух месяцев.

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве «хорошей с точки зрения стабильности», но отметил, что проблема останется до массовой вакцинации. До этого могут пройти «месяцы и месяцы», отметил он. При этом позднее мэр выразил надежду, что столице удастся сохранить очный режим обучения в школах и «пройти учебный год нормально».

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Москва, пандемия
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