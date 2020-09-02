Власти Москвы оценили риск роста случаев COVID-19 с началом учебы

Резкого роста клинических проявлений COVID-19 из-за начала очного обучения произойти не должно, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Начало очного обучения школьников и студентов не должно вызвать резкого увеличения случаев COVID-19 с симптомами в Москве, сообщила руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний», — цитирует Андрееву ТАСС. Она пояснила, что у учащихся могут быть выявлены заболевания по тестам, но резкого подъема клинических проявлений болезни, скорее всего, не произойдет.

С 1 сентября школы Москвы вернулись к занятиям в очном формате, но с соблюдением мер для минимизации рисков заражения коронавирусом. В частности, в школах отменили единый звонок на перемену, а каждому классу по возможности присвоили свой кабинет. Кроме того, доступ в школы ограничили для родителей, все собрания переведут в онлайн-формат. Студентов и преподавателей вузов обязали носить маски во время занятий, на входе им будут измерять температуру.