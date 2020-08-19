Защита Сафронова попросила Генпрокуратуру разъяснить суть обвинений

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защитники бывшего журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подали в Генпрокуратуру жалобу на действия следователя, который отказался разъяснить суть обвинения. Об этом РБК сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой Павлова сообщил, что следствие ответило отказом на ходатайство защиты о разъяснении хотя бы части обвинений. Следователь по особо важным делам СУ ФСБ, подполковник юстиции Александр Чабан посчитал, что Сафронов и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, а потому отказался от разъяснений.

Павлов также говорил РБК, что адвокаты Сафронова не понимают, почему ФСБ скрывает от Сафронова, в чем он обвиняется.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не знают, почему следствие отказывается раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинений. «Но мы обязательно поинтересуемся», — добавил Песков.