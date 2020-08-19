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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защита Сафронова попросила Генпрокуратуру разъяснить суть обвинений

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защитники бывшего журналиста и нынешнего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, подали в Генпрокуратуру жалобу на действия следователя, который отказался разъяснить суть обвинения. Об этом РБК сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой Павлова сообщил, что следствие ответило отказом на ходатайство защиты о разъяснении хотя бы части обвинений. Следователь по особо важным делам СУ ФСБ, подполковник юстиции Александр Чабан посчитал, что Сафронов и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, а потому отказался от разъяснений.

Павлов также говорил РБК, что адвокаты Сафронова не понимают, почему ФСБ скрывает от Сафронова, в чем он обвиняется.

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Иван Сафронов

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не знают, почему следствие отказывается раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинений. «Но мы обязательно поинтересуемся», — добавил Песков.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. Ему предъявили обвинения в госизмене (ст. 275 УК). ФСБ полагает, что он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока разведке Чехии, а конечным получателем информации были США.

При этом адвокаты и правозащитники указывают на то, что Сафронов работал журналистом «Коммерсанта» и доступа к государственной тайне у него не было в силу специфики профессиональной деятельности. В «Роскосмосе» также сообщали, что в период работы в госкорпорации у Сафронова не было доступа к гостайне.

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Теги: Иван Сафронов, Генпрокуратура, новости
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