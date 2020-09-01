У Ивана Сафронова забрали образцы голоса

По словам адвоката журналиста, это необходимо для проведения фоноскопической экспертизы. Защитник не сообщил детали, сославшись на секретность

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Обвиняемый в государственной измене журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов предоставил следователям ФСБ образцы своего голоса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Как пишет издание, на днях защитникам обвиняемого пришло смс от следователя ФСБ Александра Чабана, в котором говорилось о необходимости прибыть утром 31 августа для участия в неких следственных действиях. Конкретная цель вызова не называлась.

Павлов сообщил, что новый вызов в ФСБ связан с забором у Сафронова образцов голоса для проведения фоноскопической экспертизы в рамках расследования уголовного дела. Адвокат не стал говорить о сути экспертизы, сославшись на гриф секретности.

По словам Павлова, Сафронов дал образцы своего голоса в присутствии четверых защитников. Адвокат отметил, что его подзащитный не намерен препятствовать следствию, но опять просит разъяснить ему суть обвинений, которые остаются для него неясными.