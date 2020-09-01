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Дело Ивана Сафронова ,  
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У Ивана Сафронова забрали образцы голоса

По словам адвоката журналиста, это необходимо для проведения фоноскопической экспертизы. Защитник не сообщил детали, сославшись на секретность
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Обвиняемый в государственной измене журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов предоставил следователям ФСБ образцы своего голоса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

Как пишет издание, на днях защитникам обвиняемого пришло смс от следователя ФСБ Александра Чабана, в котором говорилось о необходимости прибыть утром 31 августа для участия в неких следственных действиях. Конкретная цель вызова не называлась.

Павлов сообщил, что новый вызов в ФСБ связан с забором у Сафронова образцов голоса для проведения фоноскопической экспертизы в рамках расследования уголовного дела. Адвокат не стал говорить о сути экспертизы, сославшись на гриф секретности.

Адвокат сообщил о ходатайстве СК по продлению ареста Ивана Сафронова
Общество
Иван Сафронов

По словам Павлова, Сафронов дал образцы своего голоса в присутствии четверых защитников. Адвокат отметил, что его подзащитный не намерен препятствовать следствию, но опять просит разъяснить ему суть обвинений, которые остаются для него неясными.

Как рассказал «Коммерсанту» служивший в госбезопасности, МВД и ФСКН генерал в отставке Александр Михайлов, назначение фоноскопической экспертизы в рамках уголовного дела Сафронова вполне ожидаемо.

По его словам, на момент ареста Сафронова в его деле уже было несколько томов, в которых, по всей видимости, содержаться зафиксированные разговоры советника главы «Роскосмоса». Чтобы исключить возможность искажения голоса и монтажа записи, их нужно подкрепить экспертными заключениями.

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Защита Сафронова попросила Генпрокуратуру разъяснить суть обвинений
Общество
Иван Сафронов

Бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали сотрудники ФСБ 7 июля. Ему предъявили обвинения по ст. 275 УК (государственная измена) и взяли под стражу. По версии следствия, Сафронов передавал чешской спецслужбе данные о военно-техническом сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений назывались США.

Сам Сафронов отрицает свою вину. Его защита утверждает, что в период работы в СМИ журналист не имел доступа к представляющим гостайну данным. В «Роскосмосе» также заявили, что во время работы в госкорпорации Сафронов не получал доступа к государственной тайне.

Адвокаты журналиста неоднократно обращали внимание, что Сафронову и его защите не раскрывают сути предъявляемых обвинений. Они подали жалобу в Генпрокуратуру на действия следователей ФСБ, которые не хотят разъяснить обвинение хотя бы частично.

В Кремле заявляли, что не располагают информацией о причинах сокрытия деталей обвинения от Сафронова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал «обязательно поинтересоваться» этим вопросом.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Иван Сафронов, ФСБ, расследование
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