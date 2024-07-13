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МВД назвало число высланных с начала года из страны мигрантов

МВД: с начала года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон мигрантов
Число преступлений, совершаемых мигрантами, по итогам шести месяцев нынешнего года снизилось на 6,4%, сообщили в МВД. Также с начала года были высланы 65 тыс. нарушивших закон иностранцев
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

С начала 2024 года выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк.

По ее словам, министерство выступает за ужесточение мер в отношении нарушителей миграционного законодательства, а принимаемые полицией меры позволили закрепить тенденцию к снижению числа преступлений со стороны мигрантов. По данным МВД, этот показатель по итогам шести месяцев нынешнего года снизился на 6,4%.

«Сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений на 11,1%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 18%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 8,5%, грабежей — на 30%, разбоев — почти на 10%. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,7%», — сообщила Волк.

В 2023 году, по данным ведомства, за пределы России было выдворено около 110 тыс. лиц, что почти в два раза превышает показатели предыдущих лет. Также в прошлом году было составлено более 2 млн протоколов в отношении иностранных граждан.

Яровая предложила ужесточить миграционные законы в России
Политика
Ирина Яровая

Вопросы ужесточения миграционной политики активно обсуждаются властями с марта этого года после совершенного гражданами Таджикистана теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. В апреле в Госдуме предложили создать Реестр контролируемых лиц, куда попадут мигранты без права законно пребывать в России. Предполагается, что для них будут действовать режим высылки и запреты. Попавших в реестр обяжут назвать в МВД дату, место и маршрут выезда за рубеж.

В начале июля МВД предложило прописать возможность выдворения иностранцев за правонарушения еще в 20 статьях КоАП. Большая часть из них, уточнили в ведомстве, касается охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействия экстремистским проявлениям.

Кроме этого, накануне вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала рассмотрение пакета законопроектов об ужесточении миграционных законов. В частности, связанные с незаконной миграцией преступления планируют отнести к тяжким, а статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств. «Мы [также] будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан», — добавила Яровая.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МВД мигранты нелегальная миграция высылка Россия
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