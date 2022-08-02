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Суд приговорил основателя «Омбудсмена полиции» к пяти годам колонии

Суд приговорил основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова к пяти годам колонии
Воронцов находится под арестом с мая 2020 года, его обвинили в вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении представителя власти. Мужчина вину не признавал и связывал преследование с правозащитной деятельностью
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Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания майора полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа суд приговорил Владимира Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на десять лет, с лишением специального звания «майор полиции», — сказано в сообщении.

Воронцова осудили по п. «г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное в крупном размере), пп. «а, б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), по двум эпизодам п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ст. 319 УК России (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным прокуратуры, в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение фотографий интимного характера. Обвинение настаивало, что, не получив деньги, он опубликовал фото в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником, аналогичные действия он совершил в сентябре 2018 года и в феврале 2020-го. Также Воронцову предъявили обвинение в том, что в своих пабликах он оскорблял сотрудника органов внутренних дел в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Участников проекта «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о ложном доносе
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Воронцова, который ранее служил в правоохранительных органах, а после увольнения основал проект «Омбудсмен полиции» (представляет собой одноименные группы в сети «ВКонтакте» и Telegram-канале, посвященные защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов), задержали 8 мая 2020 года, спустя сутки его арестовали.

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В октябре того же года Следственный комитет завершил расследование по делу. Прокурор просил для него шесть лет колонии. Воронцов связывал преследование со своей правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

В конце июля 2022 года суд также арестовал трех участников проекта «Омбудсмен полиции» — Василия Федорова, Евгения Моисеева и Ирину Андину. Федоров в октябре опубликовал фильм «Спасти омбудсмена полиции», в котором речь идет о деле против основателя проекта. Авторы фильма считают, что дело сфабриковано. Федоров проходит по ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос) и как организатор этого преступления (ч. 3 ст. 33 УК). Моисеев и Андина проходят только по ч. 3 ст. 306 УК. Фигурантам грозит наказание до шести лет лишения свободы, отмечали в МВД.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов суд прокуратура полиция
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