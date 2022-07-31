Участников проекта «Омбудсмен полиции» арестовали по делу о ложном доносе

Арестованные с помощью ложных показаний пытались доказать, что дело против основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова сфабриковано, рассказывается в фильме одного из фигурантов

Тверской районный суд Москвы арестовал трех участников проекта «Омбудсмен полиции» — Василия Федорова, Евгения Моисеева и Ирину Андину, сообщили РБК в пресс-службе суда. Их задержали 29 июля по делу о ложных показаниях против основателя проекта Владимира Воронцова.

Федоров проходит по ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос) и как организатор этого преступления (ч. 3 ст. 33 УК).

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 30 июля 2022 года в отношении Федорова Василия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 сентября 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Моисеев и Андина проходят только по ч. 3 ст. 306 УК РФ и тоже арестованы до 26 сентября 2022 года.

Федоров в октябре опубликовал фильм «Спасти омбудсмена полиции», в котором речь идет о деле против основателя проекта — Владимира Воронцова. Его обвиняют в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Авторы фильма считают, что дело против него сфабриковано.

В ролике рассказывается, что одной из потерпевших по делу согласилась стать «засланная друзьями Воронцова Светлана» (Ирина Андина). Ей в обмен на восстановление на работе в полиции якобы предложили дать ложные показания о том, что Воронцов вымогал у нее деньги, обещая в противном случае выложить в интернет интимное видео с ней, утверждают авторы ролика.

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Фильм выложили после того, как Андина отказалась от показаний, заявив, что намеренно оговорила подсудимого ради восстановления на службе. Свои действия участники проекта объяснили попыткой доказать, что дело против Воронцова сфабриковано, рассказывается в фильме.

В МВД считают, что фигуранты дела о доносе вступили в сговор, а Андина умышленно оговорила задержанного. «Своими действиями женщина ввела в заблуждение сотрудников полиции, искусственно создав доказательства по обвинению гражданина», — говорится в сообщении МВД.

Фигурантам дела грозит наказание до шести лет лишения свободы, отметили в министерстве.