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Прокурор потребовал для основателя «Омбудсмена полиции» шесть лет колонии

Владимир Воронцов (справа)
Владимир Воронцов (справа) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Гособвинение отказалось от девяти эпизодов по делу правозащитника и создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил РБК его адвокат Александр Самухов.

«Прокурор отказался от семи эпизодов по ст. 319 (оскорбление представителя власти. — РБК), от одного эпизода по ст. 128 (ст. 128.1 «Клевета». — РБК) и от одного по ст. 163 (вымогательство. — РБК). Судья удалилась в совещательную комнату», — сказал адвокат.

В Telegram-канале столичной прокуратуры говорится, что гособвинитель запросил для Воронцова «наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на десять лет с лишением специального звания «майор полиции».

В Люблинском суде РБК не дали комментариев в связи с тем, что процесс по делу еще идет.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Воронцова, который ранее служил в правоохранительных органах, а после ухода основал проект «Омбудсмен полиции» (представляет собой одноименные группы в сети «ВКонтакте» и Telegram-канале, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению проблем работников правоохранительных органов), задержали в мае 2020 года, затем его арестовали.

В октябре того же года Следственный комитет завершил расследование по делу Воронцова. Ему предъявили обвинения четырем статьям УК: два эпизода вымогательства (ст. 163), три эпизода распространения порнографии (ст. 242), клевета (ст. 128.1) и восемь эпизодов оскорбления представителя власти (ст. 319). Воронцов связывал преследование со своей правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

По версии СК, в октябре 2017 года правозащитник требовал у экс-сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, подозреваемый выложил фото в паблике социальной сети. По данным следствия, аналогичные действия Воронцов совершал в 2018 и 2020 годах в отношении других сотрудников полиции.

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