СК завершил расследование дела против основателя «Омбудсмена полиции»

Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — указано в сообщении.

Как отметил СК, в рамках расследования были опрошены более 50 свидетелей, проведены различные судебные экспертизы, в том числе искусствоведческая и лингвистическая. У Воронцова изъяли его переписку в одной из социальных сетей и более 3 млн руб. наличными.

В рамках предварительного следствия банковские счета подозреваемого были арестованы. Общая сумма на них составила более 19 млн руб.