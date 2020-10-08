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СК завершил расследование дела против основателя «Омбудсмена полиции»

Владимир Воронцов
Владимир Воронцов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и оскорблении представителя власти. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — указано в сообщении.

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Общество
Владимир Воронцов

Как отметил СК, в рамках расследования были опрошены более 50 свидетелей, проведены различные судебные экспертизы, в том числе искусствоведческая и лингвистическая. У Воронцова изъяли его переписку в одной из социальных сетей и более 3 млн руб. наличными.

В рамках предварительного следствия банковские счета подозреваемого были арестованы. Общая сумма на них составила более 19 млн руб.

По версии следствия, в октябре 2017 года Воронцов требовал у экс-сотрудника московской полиции 300 тыс. руб. за то, чтобы не распространять его фотографии интимного характера. Не получив денег, подозреваемый выложил фото в паблике социальной сети. «Аналогичные действия по размещению фотографий он [Воронцов] совершил в сентябре 2018 года, а также в феврале 2020 года в отношении другого сотрудника полиции», — уточнил СК.

Кроме того, как утверждают следователи, обвиняемый публиковал в своем сообществе оскорбления действующих сотрудников органов внутренних дел и заведомо ложные материалы, оскорбляющие честь и достоинство неназванного адвоката из Московской области.

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Владимир Воронцов

Таким образом, Воронцова подозревают в совершении преступлений по четырем статьям УК: два эпизода вымогательства (ст. 163), три эпизода распространения порнографии (ст. 242), клевета (ст. 128.1) и восемь эпизодов оскорбления представителя власти (ст. 319).

В апреле Воронцов заявил, что к нему пришли домой с обыском. СК по Петербургу завел против него уголовное дело по обвинению в распространении фейковой информации о коронавирусе из-за сообщения о зараженных курсантах института ФСБ. В мае его задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского за нераспространение компрометирующих фотографий. В начале мая суд арестовал основателя «Омбудсмена полиции», затем ему несколько раз продлевали арест, в последний раз — до 6 ноября.

Сам Воронцов утверждает, что уголовное преследование связано с его правозащитной деятельностью и критикой руководства МВД.

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