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Ученые выявили изменение симптомов оспы обезьян

Течение оспы обезьян было более легким у 54 мужчин, чем во время ранее изученных случаев болезни, лихорадка и вялость встречались реже, сообщили врачи. Бирн предположила, что инфекция может имитировать симптомы герпеса и сифилиса
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Недавние случаи заболеваний оспой обезьян выглядит более легкими и локализованными, чем среди ранее заболевших пациентов. К такому выводу пришли врачи на основании данных исследований заболевших оспой обезьян 54 мужчин, посещавших центр сексуального здоровья в Лондоне. Результаты исследований опубликованы в медицинском журнале Lancet.

Средний возраст принявших в исследованиях мужчин равен 41 году, все они имели однополые сексуальные контакты. На вялость или усталость пожаловались 16 из них (67%), 31 человек (57%) заявил врачам о лихорадке, при этом десять человек (18%) не жаловались на симптомы до появления сыпи. У всех их них во время течения болезни выявили поражения кожи, причем почти у всех (54 человека — 94%) они находились в области гениталий. У 37 исследуемых (89%) поражения кожи выявили более чем на одной части тела. Пять мужчин госпитализировали, никто из исследуемых не умер.

Медики указали, что в этой группе заболевших были более высокие показатели поражений кожи в области гениталий (у 31% пострадали только эти части тела), но более низкие показатели случаев вялости и лихорадки, чем у других групп заболевших, которых изучали ранее, пишет Forbes.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

У четверти исследуемых выявили хламидиоз или гонорею (либо обе болезни) в сочетании с оспой обезьян, что, вкупе с преобладанием аногенитальных поражений позволяет предположить передачу вируса через тесный контакт во время половой связи, заявила доктор Рут Бирн, участвовавшая в исследовании от лица фонда NHS Foundation Trust. Она отметила, что эти данные могут не совсем точно отражать пути передачи вируса среди широких слоев населения.

Бирн предположила, что оспа обезьян способна «имитировать» симптомы герпеса или сифилиса, что может ввести в заблуждение врачей при постановке диагноза.

Ученые полагают, что большинство исследованных мужчин заразились оспой обезьян половым путем, однако призывают не идентифицировать эту инфекцию как ЗППП, пишет издание. Исследователи указали на значительную разницу между инфекцией, которая передается через тесный контакт, сопровождающий секс, и инфекцию, которую можно получить только при сексуальной активности.

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В основном оспа обезьян передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным, а также при контакте с полотенцами, одеждой или постельным бельем, которых касался инфицированный. Инфекция может распространяться воздушно-капельным путем во время дыхания, кашля или разговора. Чаще всего инфекция проявляется в виде гриппоподобных симптомов, в том числе — лихорадка, увеличение лимфатических узлов, боли в теле и усталость, после чего появляется сыпь на ряде участков тела, чаще всего на лице и конечностях.

Эксперт Роспотребнадзора исключила локдаун из-за оспы обезьян
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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев было выявлено в Африке. Первые случаи за пределами континента зафиксировали в 2003 году в США. Последняя из вспышек произошла в 2017 году в Нигерии.

О новой вспышке сообщила в начале мая Национальная служба здравоохранения Великобритании, заболевание выявили у человека, который вернулся из Нигерии. К концу того же месяца ВОЗ было известно о 80 случаях заболевания и 50 инцидентах, которые еще проверялись. К 1 июня число известных случаев болезни достигло 4,5 тыс. в 31 стране, в ВОЗ при этом не сочли такую динамику причиной для объявления ЧС международного значения.

В организации отмечали, что в основном случаи фиксируются среди мужчин, имеющих сексуальные контакты с мужчинами. В беседе с РБК заведующий лабораториями Института молекулярной генетики и Института биологии гена РАН Константин Северинов пояснял, что такая ситуация может быть связана с большей травматичностью половых контактов среди этой группы людей, поскольку они чаще приводят к повреждениям слизистой оболочки и кожи, за счет чего и происходит передача вируса. По его мнению, это может быть попросту случайностью, так как зараженных пока не очень много. «При гетеросексуальных контактах будет происходить то же самое, если есть трещины или повреждения внешних покровов и слизистых», — сказал эксперт.

В России не выявлено ни одного случая заражения данным видом оспы, Роспотребнадзор отмечал, что риск завоза вируса в страну маловероятен, поскольку авиасообщение с большинством стран, где зафиксированы случаи инфицирования, ограничено. «В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы», — заявила позднее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
симптомы Оспа обезьян Великобритания
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