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В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян в России
Опасность появления оспы обезьян в Европейском регионе ВОЗ, в том числе в России, считается высокой «из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев». Об этом «РИА Новости» заявила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович.
«ВОЗ рекомендует всем странам приложить все усилия для выявления новых случаев и отслеживания контактов, чтобы контролировать эту вспышку и предотвратить ее дальнейшее распространение», — добавила она.
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