Заражения оспой обезьян. Насколько она опасна, и есть ли вакцина

В мае 2022 года по миру начал распространяться вирус оспы обезьян, который обычно не выходит за пределы стран-эндемиков. Как передается вирус, какие имеет характерные симптомы, и существует ли вакцина против него — разбирался РБК

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Где был обнаружен вирус оспы обезьян

В Европе первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в Великобритании 7 мая. Инфицированный недавно вернулся из Нигерии, для которой характерно распространение этого вируса. Именно страны Западной и Центральной Африки — очаги распространения этого вируса. Обнаружен вирус был в 1958 году, а впервые выявлен у человека в 1970 году в Демократической Республике Конго (ДРК).

К 20 мая в Великобритании было зафиксировано уже 20 случаев заболевания. После Великобритании вирус был обнаружен в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии и других странах. Вирус также был выявлен у заболевших в США, Австралии, Канаде, где обследования проводятся у 13 человек, которые, предположительно, являются инфицированными.

Некоторые из выявленных в Великобритании случаев инфицирования не были напрямую связаны с поездками в Африку, то есть передача вируса происходила уже внутри страны. Министерство здравоохранения отмечает, что значительная часть выявленных случаев была у мужчин-геев и бисексуалов, из-за этого министерство призывает эту часть общества быть особенно начеку. До сих пор не считалось, что вирус передается именно половым путем, обращает внимание ведомство. Вирус передается через тесный контакт с заболевшим, а также через контакт с одеждой или постельным бельем инфицированного человека, указано в материалах. «Вирус обычно не передается легко между людьми. Риск для популяции остается низким», — говорится в правительственном сообщении.

Вспышки в Африке В мае 2018 года вспышка была в Камеруне — один подтвержденный случай, еще 15 подозрительных, никто не умер. Нигерия — с сентября по декабрь 2017 года — 172 предположительных случая, 61 подтвержденный, о смертях не сообщалось. Центральная Африканская Республика — сентябрь—октябрь 2016 года, было 26 предположительных случаев, три подтвержденных, один человек скончался. Источник: данные Африканского союза.

К 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных стран. В организации дополнительно пояснили, что подтвержденные и предполагаемые случаи оспы обезьян не были связаны с поездкой зараженных людей в районы-эндемики, что является «крайне необычным событием». Выявленные сейчас случаи относятся к западноафриканскому варианту оспы обезьян — они похожи на то, что фиксировали в Великобритании, Израиле и Сингапуре в 2018–2019 годах, сообщили в ВОЗ.

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Каким образом передается вирус

Так называемым естественным резервуаром вируса служат обезьяны и некоторые грызуны (африканские белки, луговые собачки), от которых вирус может передаваться человеку. Опрошенные РБК эксперты замечают, что вспышки оспы обезьян случались и до этого, возникали они преимущественно в странах-эндемиках, однако случаи завоза в Европу также были известны и происходили ежегодно.

Тип передачи вируса схож с типом передачи натуральной оспы — плотный контакт человека с человеком, также можно заразиться при контакте с биологическими жидкостями человека, при контакте с выделениями из пустул заболевшего и при взаимодействии с его личными вещами. Из-за того что для передачи нужен плотный контакт, объясняет РБК заведующий лабораторией Института молекулярной генетики и института биологии гена РАН Константин Северинов, скорость распространения этой инфекции гораздо ниже, чем при коронавирусе, который передается воздушно-капельным путем.

Возможность передачи воздушно-капельным путем сейчас обсуждается, но на сегодняшний день неизвестно, насколько эффективно она реализуется, говорит директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И.Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Эксперты обращают внимание, что у оспы обезьян, как и других инфекционных заболеваний, есть инкубационный период. Выявленные 92 случая — это результат заражения примерно недельной давности, таким образом, можно утверждать, что есть и другие зараженные, и ожидать роста числа случаев, независимо от усилий медиков, предупреждает Лукашев.

Факт того, что среди заболевших оспой обезьян мужчин-геев и бисексуалов больше, чем статистически ожидаемо, может быть связан с тем, что половые контакты людей из этой группы более травматичны и чаще приводят к повреждениям слизистой и кожи, за счет чего и происходит передача вируса, говорит Северинов. По его словам, это может быть попросту случайность, так как зараженных пока не так много. «При гетеросексуальных контактах будет происходить то же самое, если есть трещины или повреждения внешних покровов и слизистых», — поясняет эксперт. В ВОЗ также замечают, что выявленные случаи в основном, но не исключительно фиксируются среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Появится ли оспа обезьян в России Официальные ведомства, отвечающие за здравоохранение, Минздрав и Роспотребнадзор, 22 мая заявляли, что в России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено. В Роспотребнадзоре сочли риск завоза «крайне низким». Несмотря на то что опрошенные РБК эксперты считают риск завоза вируса маловероятным, Александр Лукашев замечает, что обезьянья оспа способна распространяться среди различных этнических групп. Среди мер, которые нужно предпринять, чтобы свести к минимуму риск широкого распространения заболевания в России, замгендиректора по научной работе Центре им. Чумакова Илья Гордейчук называет: ПЦР-диагностику, изоляцию инфицированных и контактных лиц — на уровне систем здравоохранения. На индивидуальном уровне — внимательное наблюдение за гриппоподобными респираторными симптомами у себя и окружающих, ношение масок и обработка рук дезинфицирующими средствами.

Как протекает болезнь

Начальные симптомы оспы обезьян включают жар, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, затем распространяющаяся на другие части тела, включая половые органы. Сыпь меняется и проходит через разные стадии и может выглядеть как сыпь при ветряной оспе или сифилисе, прежде чем, наконец, образуется струп, который позже отпадает, описывает симптомы Министерство здравоохранения Великобритании.

По данным ВОЗ, инкубационный период составляет от шести до 13 дней, но может быть и от пяти до 21. В ходе болезни может быть выделено два периода. Первый длится до пяти дней и для него характерны жар, сильная головная боль, набухание лимфоузлов, боль в спине, миалгия и усталость. Аномальные размеры лимфоузлов — характерный признак именно этого вида оспы, при ветряной оспе, кори и обыкновенной оспе такого нет. Через один-три дня после начала жара начинаются высыпания на коже.

Сыпь, как правило, больше концентрируется на лице и конечностях, чем на туловище. Сыпь развивается последовательно от пятен (поражения с плоским основанием) к папулам (слегка приподнятым плотным поражениям), везикулам (поражениям, заполненным прозрачной жидкостью), пустулам (поражениям, заполненным желтоватой жидкостью) и коркам, которые подсыхают и отпадают. Количество поражений колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. В тяжелых случаях поражения могут сливаться до тех пор, пока не отслоятся большие участки кожи.

Оспа обезьян, продолжает ВОЗ, обычно — самокупирующееся заболевание с симптомами, длящимися от двух до четырех недель. Тяжелые случаи чаще встречаются среди детей и связаны со степенью воздействия вируса, состоянием здоровья пациента и характером осложнений. Коэффициент летальности от оспы обезьян исторически колебался от 0% до 11% среди населения в целом и был выше среди детей младшего возраста. В последнее время коэффициент летальности составляет около 3–6%.

При поражении роговицы возможна потеря зрения, добавил в разговоре с РБК главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф.Гамалеи Виктор Зуев, принимавший участие в подавлении вспышки натуральной оспы в Москве в 1960-е годы.

Есть ли вакцина от оспы обезьян

Хотя вакцинация против оспы была защитой в прошлом, сегодня люди моложе 40–50 лет (в зависимости от страны) могут быть более восприимчивы к оспе обезьян из-за прекращения кампаний вакцинации против оспы во всем мире после искоренения этой болезни, указывает ВОЗ.

«Я начала работать над обезьяньей оспой в 2002 году в ДРК. Теперь, 20 лет спустя, у подавляющего большинства людей в мире нет иммунитета к вирусам оспы», — отметила в беседе с The Telegraph Анн Римуан, профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По ее оценке, по мере того как мир становится более восприимчивым к поксвирусам (вирусам оспы) и по мере увеличения поездок, количество заболеваний может увеличиться.

Вакцина против натуральной оспы работает и против оспы обезьян, заявили ранее в центре «Вектор», так как все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет. «Два вируса схожи, поэтому иммунный ответ, сформированный в результате применения вакцины против натуральной оспы, эффективен против оспы обезьян», — подтверждает РБК Гордейчук.

Также в «Векторе» рассказали о собственной разработанной ранее тест-системе, которая позволяет выявить случаи заражения обезьяньей оспой. По словам экспертов центра, тест специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами краснухи и ветряной оспы.

Эксперты, с которыми поговорил РБК, пояснили, что в центре «Вектор» содержится штамм натуральной оспы, однако для создания самой вакцины от натуральной оспы он не нужен. «Используется вирус осповакцины, близкий к вирусу коровьей оспы, который врач Эдвард Дженнер использовал для вакцинации еще в XVIII веке. Эта же вакцина способна защитить от обезьяньей оспы», — рассказывает Северинов.

Такую вакцину при необходимости можно быстро наработать, так как технология не нова. Эксперты подтверждают, что в мире не существует самостоятельной вакцины от оспы обезьян.

В СССР проводилась вакцинация от натуральной оспы. Будут ли вакцинированные иметь защиту сейчас

В 1979 году Всемирная ассамблея здравоохранения выпустила декларацию, в которой заявила о победе всего мира над натуральной оспой. В СССР вакцинация проводилась примерно до 1982 года, после прекратилась. Предположительно, вакцина от натуральной оспы способна обеспечить защиту от оспы обезьян, говорит Лукашев. «Возможно, жители России, привитые до 80-х, будут частично защищены при встрече с оспой обезьян, но мы не знаем, насколько их иммунитет эффективен, ведь после прививки прошло более 40 лет», — говорит он. Главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф.Гамалеи Виктор Зуев сомневается, что у привитых еще остается защита.

Вакцина от натуральной оспы давала стерильный иммунитет, то есть вакцинированный человек переставал быть источником новых вирусов и вакцинация давала пожизненный иммунитет, считает Константин Северинов. «Так как вакцинировали маленьких детей, то можно считать, что почти все, кто родились до 80-х, будут устойчивы к оспе обезьян», — поясняет эксперт.

Тем не менее нельзя говорить о значимом коллективном иммунитете, так как подавляющее большинство людей младше 40 лет не привиты вакциной от натуральной оспы, резюмирует Гордейчук.