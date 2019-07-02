Czhech Airlines пока разрешили летать в Сеул через Россию, сказал источник в российской авиакомпании. Разрешение действует до 7 июля включительно, подтвердил источник в правительстве России. Источник РБК, близкий к авиационным властям, говорит, что «конфликт может разрешиться до дедлайна, поскольку направление «Аэрофлота» до Праги — одно из самых прибыльных для перевозчика».

Российские туристы в Чехии В 2018 году в отелях Чехии, согласно данным Чешского статистического офиса, остановились 544 тыс. россиян. В июле Чехию в среднем посещает до 50 тыс. россиян: так, в июле 2018 года в чешских отелях останавливалось чуть больше 46 тыс. туристов из России.

На летний период наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, а также поездки на курорты Чехии: Карловы Вары, Марианске-Лазне. В среднем туры в Чехию бронируются на три-семь ночей, глубина продаж по направлению достигает октября 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе туроператора Tez Tour. «Чехия пользуется круглогодичным спросом у клиентов туроператора, однако в летний сезон он традиционно ниже, чем в высокие периоды март—май и сентябрь—декабрь», — сообщил представитель туроператора.

Как решались проблемы пассажиров

«Аэрофлот» пересаживал пассажиров отмененных рейсов на другие самолеты с аналогичным маршрутом, но с пересадкой, а также предлагал пассажирам оформить возврат без сборов или же посетить другой европейский город, не взимая штраф за изменения. Авиакомпания «своевременно предупредила» пассажиров об отмене рейсов, в результате, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», в базовом аэропорту перевозчика Шереметьево нет скопления пассажиров и «коллапса». В пресс-службе «Победы» на момент публикации не ответили РБК о вариантах для пассажиров отмененных рейсов.

В итоге первый самолет «Аэрофлота» во вторник прилетел в Прагу только в 12:55 мск, самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковского с задержкой в два часа (в 12:52 мск).

Как закрывают небо для иностранных перевозчиков

Это не первый раз, когда Россия ограничивает полеты через воздушное пространство над Сибирью. В 2014 году Россия грозилась запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через свою территорию в ответ на санкции Евросоюза против лоукостера «Добролет», осуществлявшего полеты в только что присоединенный на тот момент Крым. В итоге угроза не была реализована, а на базе «Добролета» была создана новая компания-лоукостер «Победа», которая не летает на полуостров.

В октябре 2015 года Россия запретила украинским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством. Это было сделано в ответ на запрет Украиной полетов для российских перевозчиков, в том числе транзитных, после того как в 2014 году над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний». В начале апреля 2019 года власти Украины ввели запрет и на нерегулярные рейсы с Россией, после чего Росавиация предложила перейти к переговорам.

Кроме того, в 2015 году Россия прекратила авиасообщение с Египтом после катастрофы с самолетом А321 авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшим из аэропорта Шарм-эш-Шейха. В результате взрыва в воздухе, который был признан терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Полеты в Египет разрешили в 2018 году, но только в столицу страны Каир. Авиасообщения с курортами до сих пор нет. Москва также вводила запрет на чартерные перевозки в Турцию в конце 2015 года после того, как в Сирии турецким истребителем был сбит российский военный самолет Су-24. Мораторий был снят в августе 2016 года.

В 2017 году Москва угрожала закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпании KLM, базирующейся в Нидерландах. Предполагалось, что это станет ответной мерой на то, что аэропорт Амстердама аннулировал слоты крупнейшей российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo (ABC). Через несколько дней российский Минтранс заявил, что стороны смогли договориться.

21 июня 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля. Причиной введения подобных мер стали столкновения в Тбилиси, который начались после выступления в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.

Как развиваются отношения России и Чехии

Президент Чехии Милош Земан известен в Европейском союзе как один из самых пророссийских политиков. Он выступает за развитие связей с Москвой, критикует антироссийские санкции. Но его возможности во внешней политике ограничены, так как Чехия — парламентская республика. Пост премьер-министра с декабря 2017 года занимает лидер партии АNO (Акция недовольных граждан), один из самых состоятельных людей страны Андрей Бабиш. Его также называет чешским Трампом.

Правительство Бабиша, хотя и критикуется Европейским союзом (самого премьера чешская полиция подозревает в махинациях при получении субсидий из ЕС), поддерживает проевропейский курс. В марте 2019 года в знак солидарности с Великобританией после скандала с отравлением разведчика Сергея Скрипаля Чехия выслала трех российских дипломатов. Этот шаг спровоцировал ответную реакцию российского МИДа и недовольство президента Земана. Он назвал это решение «немного излишним», но отметил, что дипломаты «со временем вернутся». Тогда же не пустили в Чехию члена российской правительственной делегации, которую возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Личная позиция президента Милоша Земана не играет роли. Внешнюю политику все же определяет правительство, а между МИДами двух стран вялотекущий конфликт идет уже около полугода, практически с момента назначения в Чехии министром иностранных дел молодого, ориентированного на Евросоюз, министра Томаша Петржички», — сказал РБК эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Он напоминает, что Чехия и Россия часто конфликтуют из-за авиаперелетов, но раньше пассажиры страдали от этого минимально. «Южные корейцы одни из самых частых гостей в Праге и чехи хотели бы получить постоянно разрешение на трансконтинентальные полеты ради них и китайских туристов. Чешские власти явно посчитали, что интересы Czech Airlines, которые уже много лет находятся в предбанкротном состоянии, важнее, чем интересы российских туристов», — говорит эксперт.