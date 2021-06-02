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Власти скорректировали выплаты семьям первоклассников

О выплатах 10 тыс. руб. каждой семье школьников в преддверии нового учебного года Путин сказал в послании Федеральному собранию
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила президенту Владимиру Путину, что решение о единовременной выплате семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассникам скорректировано. Об этом она сказала в ходе совещания президента с кабмином.

Если раньше предполагалось, что деньги будут выдавать с семи лет, то теперь решено их направлять на детей в возрасте от шести лет.

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«Татьяна Алексеевна, <...> надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года...», — сказал Путин на совещании с членами кабмина, комментируя доклад Голиковой.

«Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», — ответила вице-премьер, рассказав о проведенном совещании по этому поводу.

«То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — отметил Путин (цитаты по «РИА Новости»).

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В послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат в августе по 10 тыс. руб. на каждого учащегося. Президент указал, что выплата будет произведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать детей в школу. Источник финансирования этой инициативы президент не обозначил.

По данным Росстата, на 1 сентября 2020 году в стране насчитывалось 16,9 млн учащихся школ. Исходя из этого, общая сумма таких выплат может составить более 170 млрд руб.

В Минтруда назвали сроки приема заявок на разовую выплату для школьников
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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Минтруда Антон Котяков пояснял, что единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника будет выплачиваться по принципам социального казначейства. «Важно <...> чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства — просто, легко в начале августа месяца, чтобы собрать детей к школе», — говорил Котяков. По его словам, принципы социального казначейства означают, что от граждан требуется только одно заявление. Его можно подать в электронном виде через портал госуслуг, а также в бумажном — в МФЦ, отделении Пенсионного фонда и органах соцзащиты. Всю остальную работу возьмет на себя государство.

28 мая замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина назвала сроки приема заявок на разовую выплату для школьников. По ее словам, точная дата будет определена после выхода постановления. «В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты», — сказала замминистра. Баталина добавила, что заявления на получение выплаты будут приниматься до 1 ноября.

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Кроме того, в послании Федеральному собранию Путин также анонсировал ежемесячные выплаты семьям, где ребенка от восьми до 16 лет включительно растит один родитель. В среднем по стране размер такой выплаты составит 5650 руб. Также нуждающимся беременным женщинам государство будет выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов.

Разовые выплаты всем семьям со школьниками уже применялись в прошлом году во время распространения коронавирусной инфекции. В мае Путин объявил, что каждая семья, где есть дети от трех до 16 лет, получит по 10 тыс. руб. на ребенка. В июне Путин объявил о второй такой выплате. Кроме того, в декабре Путин объявил о выплате всем семьям, где есть дети до семи лет включительно, по 5 тыс. руб. на ребенка.

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Татьяна Голикова Владимир Путин Дети социальные выплаты
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