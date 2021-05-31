Медведев предложил обсудить идею бесплатного проезда для школьников

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Председатель партии «Единая Россия» и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников. Об этом он заявил на форуме «Большой семейный совет».

«Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Например, я имею в виду введение бесплатного проезда в общественном транспорте для всех школьников», — сказал он.

Медведев добавил, что ситуация в этой сфере сильно отличается друг от друга в разных регионах из-за неоднородной экономической ситуации.

Также Медведев назвал возмутительной ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка. «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает», — констатировал он (цитата по ТАСС).