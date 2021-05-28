В Минтруда назвали сроки приема заявок на разовую выплату для школьников

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заявления на единоразовую выплату в 10 тыс. руб. на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании общественного совета при Минтруде, передает ТАСС.

По словам Баталиной, точная дата будет определена после выхода постановления.

«В августе, пока даты тоже точно нет, начнется осуществление выплаты», — сказала замминистра. Баталина добавила, что заявления на получение выплаты будут приниматься до 1 ноября.

Об этой выплате объявил во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин. По словам главы государства, перед началом нового учебного года все семьи, где есть дети-школьники и будущие дети-школьники (те, кто пойдет в первый класс 1 сентября 2021 года), получат единовременную выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Путин отмечал, что выплаты планируется перечислить в середине августа, чтобы родители смогли собрать детей в школу.