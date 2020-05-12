Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, о которых ранее объявил президент Владимир Путин. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на сайте кабмина.

«Подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении.

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