Пандемия коронавируса , 12 мая, 00:39
0
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, о которых ранее объявил президент Владимир Путин. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на сайте кабмина.
«Подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.