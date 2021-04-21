В Минтруде сообщили о порядке выплат на школьников

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Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника будет выплачиваться по принципам социального казначейства, то есть гражданину нужно будет предоставить только одно заявление. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в эфире канала «Россия 24».

«Важно, <...> чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства — просто, легко в начале августа месяца, чтобы собрать детей к школе», — сказал Котяков.

По его словам, принципы социального казначейства означают, что от граждан требуется только одно заявление. Его можно подать в электронном виде через портал госуслуг, а также в бумажном в МФЦ, отделении Пенсионного фонда и органах соцзащиты. Всю остальную работу возьмет на себя государство.

В послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат в августе по 10 тыс. руб. на каждого учащегося.