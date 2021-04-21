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Общество ,  
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В Минтруде сообщили о порядке выплат на школьников

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого школьника будет выплачиваться по принципам социального казначейства, то есть гражданину нужно будет предоставить только одно заявление. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в эфире канала «Россия 24».

«Важно, <...> чтобы эту выплату получили граждане по тем же самым принципам социального казначейства — просто, легко в начале августа месяца, чтобы собрать детей к школе», — сказал Котяков.

По его словам, принципы социального казначейства означают, что от граждан требуется только одно заявление. Его можно подать в электронном виде через портал госуслуг, а также в бумажном в МФЦ, отделении Пенсионного фонда и органах соцзащиты. Всю остальную работу возьмет на себя государство.

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<p>Владимир Путин</p>

В послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин объявил, что семьи с детьми-школьниками и теми, кто только пойдет в первый класс, получат в августе по 10 тыс. руб. на каждого учащегося.

Глава государства не обозначил источник финансирования этой инициативы. По данным Росстата, на 1 сентября 2020 году в стране насчитывалось 16,9 млн учащихся школ. Исходя из этого, общая сумма таких выплат может составить около 170 млрд руб.

Помимо этого, Путин анонсировал ежемесячные выплаты семьям, где ребенка от восьми до 16 лет включительно растит один родитель. В среднем по стране размер такой выплаты составит 5650 руб. Также нуждающимся беременным женщинам государство будет выплачивать по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов.

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