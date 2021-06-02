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МИД анонсировал полеты из России на курорты Египта

По словам замглавы ведомства, полеты должны возобновиться летом. С 2015 года после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа» прямое авиасообщение с египетскими курортами было закрыто
Фото: Ed Giles / Getty Images
Фото: Ed Giles / Getty Images

Полеты из России на курорты Египта могут возобновиться этим летом. Об этом «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФа сказал замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Если есть решение принципиальное — возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше», — сказал замминистра. Он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

На уточняющий вопрос о том, возобновятся ли полеты летом, Богданов ответил: «Не мешало бы. Я думаю, да».

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Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы тогда стали 224 человека. В ФСБ России назвали произошедшее терактом. Приостановку авиасообщения между странами Москва объяснила необходимостью убедиться в безопасности осуществления полетов.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. Однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом до сих пор остается закрытым. «Это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией, — говорила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. — Туристический рынок ждет чартерных рейсов на курорты. Каир никому не нужен. Будет единичный спрос. Может, кто-то поедет смотреть пирамиды. Ни о каких чартерах и морских курортах речь в указе не идет».

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В 2020 году рейсы в Каир временно прекращались из-за пандемии, однако вновь стали выполняться в сентябре.

23 апреля Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между двумя странами. Стороны условились, что компетентные службы обоих государств установят практические параметры, необходимые для восстановления полетов.

1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские эксперты провели инспекцию в Египте для проверки условий восстановления авиасообщения с курортными городами. «Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились», — сказал Песков. Он добавил, что решение о восстановлении авиасообщения будет принято после того, как будут подготовлены необходимые доклады в оперативный штаб правительства.

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Как говорил РБК председатель совета директоров компании VIP-Service Дмитрий Горин, оценивая привлекательность египетских курортов, до закрытия чартерных рейсов Египет ежегодно посещали до 3 млн российских туристов. В Турции, для примера, рекордный показатель был на уровне 8 млн. «Туроператоры будут предлагать больше альтернатив за разумные деньги», — говорит Горин. При этом он назвал заблуждением тезис о том, что Египет — зимнее направление. По его словам, курорту придают популярности удачная роза ветров с моря, уникальный подводный мир, а также пляжи Хургады и Шарм-эш-Шейха. И на этот выбор не влияет даже погода, сказал Горин. Среди других преимуществ эксперт указал на относительно быстрый перелет и наличие недорогих отелей по системе «все включено».

Автор
Максим Ярыгин Максим Ярыгин
Египет МИД России авиасообщение с Египтом
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