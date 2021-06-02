МИД анонсировал полеты из России на курорты Египта

По словам замглавы ведомства, полеты должны возобновиться летом. С 2015 года после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа» прямое авиасообщение с египетскими курортами было закрыто

Фото: Ed Giles / Getty Images

Полеты из России на курорты Египта могут возобновиться этим летом. Об этом «Интерфаксу» в кулуарах ПМЭФа сказал замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Если есть решение принципиальное — возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше», — сказал замминистра. Он не исключил, что это может произойти в ближайшее время.

На уточняющий вопрос о том, возобновятся ли полеты летом, Богданов ответил: «Не мешало бы. Я думаю, да».

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы тогда стали 224 человека. В ФСБ России назвали произошедшее терактом. Приостановку авиасообщения между странами Москва объяснила необходимостью убедиться в безопасности осуществления полетов.