МИД анонсировал полеты из России на курорты Египта

В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. Однако чартерное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом до сих пор остается закрытым. «Это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией, — говорила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. — Туристический рынок ждет чартерных рейсов на курорты. Каир никому не нужен. Будет единичный спрос. Может, кто-то поедет смотреть пирамиды. Ни о каких чартерах и морских курортах речь в указе не идет».
В 2020 году рейсы в Каир временно прекращались из-за пандемии, однако вновь стали выполняться в сентябре.
23 апреля Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между двумя странами. Стороны условились, что компетентные службы обоих государств установят практические параметры, необходимые для восстановления полетов.
1 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российские эксперты провели инспекцию в Египте для проверки условий восстановления авиасообщения с курортными городами. «Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились», — сказал Песков. Он добавил, что решение о восстановлении авиасообщения будет принято после того, как будут подготовлены необходимые доклады в оперативный штаб правительства.
Как говорил РБК председатель совета директоров компании VIP-Service Дмитрий Горин, оценивая привлекательность египетских курортов, до закрытия чартерных рейсов Египет ежегодно посещали до 3 млн российских туристов. В Турции, для примера, рекордный показатель был на уровне 8 млн. «Туроператоры будут предлагать больше альтернатив за разумные деньги», — говорит Горин. При этом он назвал заблуждением тезис о том, что Египет — зимнее направление. По его словам, курорту придают популярности удачная роза ветров с моря, уникальный подводный мир, а также пляжи Хургады и Шарм-эш-Шейха. И на этот выбор не влияет даже погода, сказал Горин. Среди других преимуществ эксперт указал на относительно быстрый перелет и наличие недорогих отелей по системе «все включено».