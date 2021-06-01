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Россия останавливает полеты в Египет ,  
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Специалисты из России проверили условия для возобновления рейсов в Египет

Фото: Asmaa Waguih / Reuters
Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Российские эксперты провели инспекцию в Египте для проверки условий восстановления авиасообщения с его курортными городами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились», — сказал Песков.

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Он добавил, что решение о восстановлении авиасообщения будет принято после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства.

Даты возобновления полетов Песков не назвал. По его словам, их тоже должен установить оперштаб.

23 апреля президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полноформатного авиасообщения между двумя странами. Стороны условились, что компетентные службы обоих государств установят практические параметры, необходимые для восстановления полетов.

При этом российские авиакомпании летают в Каир с апреля 2018 года. В 2020 году рейсы временно прекращались из-за пандемии, однако вновь стали выполняться в сентябре.

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Эксперты тогда сообщили РБК, что Египет может стать популярным курортом среди россиян на фоне закрытия авиасообщения с Турцией. Специалисты указывали, что российских туристов привлекают на этом направлении недорогие отели, относительно быстрый перелет, удачная роза ветров с моря, уникальный подводный мир, а также пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Египет инспекция полеты Дмитрий Песков
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