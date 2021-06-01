Специалисты из России проверили условия для возобновления рейсов в Египет

Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Российские эксперты провели инспекцию в Египте для проверки условий восстановления авиасообщения с его курортными городами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, такие инспекционные поездки имели место, наши специалисты на месте со всем ознакомились», — сказал Песков.

Он добавил, что решение о восстановлении авиасообщения будет принято после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства.

Даты возобновления полетов Песков не назвал. По его словам, их тоже должен установить оперштаб.