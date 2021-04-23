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Эксперты оценили популярность египетских курортов среди россиян

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

После закрытия для россиян турецких курортов Египет может стать популярным местом отдыха для граждан России. Об этом РБК рассказали председатель совета директоров компании VIP-Service Дмитрий Горин и директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

«Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2013, 2014, 2015 годов, когда была открыта Турция, то летом за Египтом было уверенное второе место. Соответственно, при отсутствии Турции у Египта достаточно высокий потенциал», — сказал Блинов.

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Фото:Jean-Michel Labat / AUSCAPE / ТАСС

По словам Горина, страну в год посещали до 3 млн российских туристов до закрытия чартерных рейсов. В Турции рекордный показатель был на уровне 8 млн.

Эксперт отмечает, что из-за международных ограничений любое направление и увеличение на этом направлении квот приведет к росту отложенного спроса на него.

«Туроператоры будут предлагать больше альтернатив за разумные деньги», — говорит Горин. При этом он называет заблуждением тезис о том, что Египет — зимнее направление. По его словам, курорту придают популярности удачная роза ветров с моря, уникальный подводный мир, а также пляжи Хургады и Шарм-эль-Шейха. И на этот выбор не влияет даже погода, отмечает Горин.

Среди других преимуществ эксперт указывает относительно быстрый перелет и наличие недорогих отелей по системе «все включено».

Блинов говорит, что египетские отели готовы делать специальные цены для российских туристов. По словам Горина, сейчас загрузка гостиниц в стране составляет 30–35% при максимально разрешенной на уровне 50%.

В конце марта в Турции отмечался рост заболеваемости коронавирусом. 12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня (кроме двух рейсов в Стамбул). Туроператорам посоветовали приостановить продажу путевок в страну.

23 апреля главы России и Египта договорились о полном восстановлении авиасообщения между двумя странами. Ряд авиакомпаний заявили о готовности возобновить полеты на египетские курорты. Авиасообщение с Египтом было прервано в 2015 году после авиакатастрофы самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В ФСБ тогда назвали взрыв, произошедший на борту, терактом.

По данным египетских властей, в стране за весь период пандемии зарегистрировано 219 тыс. случаев заражения коронавирусом. За это время выздоровели 165 348 человек и почти 13 тыс. умерли.

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Источник: JHU
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