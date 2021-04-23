Эксперты оценили популярность египетских курортов среди россиян
После закрытия для россиян турецких курортов Египет может стать популярным местом отдыха для граждан России. Об этом РБК рассказали председатель совета директоров компании VIP-Service Дмитрий Горин и директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
«Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2013, 2014, 2015 годов, когда была открыта Турция, то летом за Египтом было уверенное второе место. Соответственно, при отсутствии Турции у Египта достаточно высокий потенциал», — сказал Блинов.
По словам Горина, страну в год посещали до 3 млн российских туристов до закрытия чартерных рейсов. В Турции рекордный показатель был на уровне 8 млн.
Эксперт отмечает, что из-за международных ограничений любое направление и увеличение на этом направлении квот приведет к росту отложенного спроса на него.