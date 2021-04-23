Эксперты оценили популярность египетских курортов среди россиян

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После закрытия для россиян турецких курортов Египет может стать популярным местом отдыха для граждан России. Об этом РБК рассказали председатель совета директоров компании VIP-Service Дмитрий Горин и директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

«Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2013, 2014, 2015 годов, когда была открыта Турция, то летом за Египтом было уверенное второе место. Соответственно, при отсутствии Турции у Египта достаточно высокий потенциал», — сказал Блинов.

По словам Горина, страну в год посещали до 3 млн российских туристов до закрытия чартерных рейсов. В Турции рекордный показатель был на уровне 8 млн.

Эксперт отмечает, что из-за международных ограничений любое направление и увеличение на этом направлении квот приведет к росту отложенного спроса на него.