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Дело инстаблогеров ,  
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СК расширил обвинение по делу Елены Блиновской

СК расширил обвинение по делу Блиновской и ее супруга
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Дело инстаблогеров

Следствие расширило обвинение по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея, увеличив размер легализованных денежных средств и имущества в 16 раз, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Размер легализованных ими денежных средств и имущества увеличили с 43 млн руб. до более 700 млн руб, также обоим вменяют неуплату свыше 900 млн руб. налогов. Блогер выплачивала их по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. По версии следствия, Блиновская зарабатывала гораздо больше и занижала доходы с помощью схемы «дробления» бизнеса.

Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК). Источник уточнил, что после изменения обвинения Блиновская признает вину только в неуплате налогов, а ее муж — полностью отрицает. В правоохранительных органах также сообщили, что следователи намерены попросить Московский городской суд о продлении ареста Блиновской, срок которого истекает 26 апреля.

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Елена Блиновская

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. На следующий день суд отправил ее под домашний арест, а также арестовал счета, наличные деньги в разной валюте и имущество.

В январе 2024-го ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста. В частности, она «провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по делу Осмоловой». Блогер оспаривала меру пресечения, но суд не удовлетворил ее апелляционную жалобу. Тогда же СК предъявил Блиновской обвинения из-за неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

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Теги
Елена Блиновская Следственный комитет неуплата налогов обвинения
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