«Коммерсантъ»: в Москве арестовали экс-майора МВД за вмешательство в частную жизнь Дугиной

«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-майора за вмешательство в жизнь Дугиной

Экс-майора ГИБДД Ивана Рыбина обвиняют в «пробивке» частных данных людей через полицейские базы, в его деле упоминается имя Дарьи Дугиной, погибшей при взрыве машины летом прошлого года, пишет газета

В Москве арестовали экс-майора ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в «пробивке» частных данных людей через полицейские базы, его дело связано с убийством Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, пишет газета «Коммерсантъ».

Уголовное дело против бывшего технического сотрудника ГАИ было возбуждено 11 апреля, через несколько дней его задержали. Рыбину были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК).

Как отмечает издание, обычно по таким статьям суд ограничивается альтернативным, в том числе условным, наказанием и редко избирает в качестве меры пресечения арест. Однако бывшего сотрудника МВД судья заключила под стражу на два месяца: в деле упоминается имя Дугиной.

Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе 20 августа. ФСБ утверждало, что к убийству журналистки причастны украинские спецслужбы. Киев это отрицает.

Исполнительницей была названа гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения, которая, по утверждению спецслужбы, 23 июля приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью. По делу об убийстве Дугиной проходят еще несколько человек.