Адвокат заявил о просьбе пострадавших возбудить новое дело по «Крокусу»

Пострадавшие в теракте подали заявление на имя главы СК Бастрыкина, они просят завести дело об оказании небезопасных услуг против владельцев «Крокуса», сообщил адвокат Трунов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пострадавшие в результате теракта попросили завести уголовное дело об оказании небезопасных услуг против владельцев «Крокус Сити Холла», утром 2 апреля они подали соответствующее заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщил адвокат Игорь Трунов «РИА Новости». Заявление Трунов подал от лица 11 потерпевших. Среди них глава съемочной группы Иван Поморин и родственники погибших при теракте.

В документе, который есть у агентства, говорится в частности, что с момента открытия «Крокуса» в 2009 году поменялись требования к безопасности. По словам Трунова, в течение нескольких секунд после начала пожара загорелись занавес сцены и кресла в зале, хотя по нормам они должны быть изготовлены из огнеустойчивых материалов.

РБК обратился за комментарием к адвокату Игорю Трунову.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» входит в Crocus Group, специализирующуюся на строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости. Зал был открыт в октябре 2009 года. Максимальная вместимость комплекса составляет 9789 человек. Crocus Group на 100% принадлежит Аразу Агаларову. В мае 2023 года его сын Эмин, бывший до этого первым вице-президентом Crocus Group, покинул холдинг и занялся собственными проектами.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу и устроили пожар в «Крокус Сити Холле». Огонь распространился на площади порядка 13 тыс. кв. м, его удалось потушить к вечеру следующего дня. По данным МЧС, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551. По делу задержаны 12 подозреваемых, десять из них арестованы, в том числе четверо непосредственных участников нападения.

Как рассказывал источник РБК, большинство людей погибли не от стрельбы, а в результате пожара, «по сути, задохнулись в дыму». Пожарные столкнулись с теми же проблемами, что и в «Зимней вишне», добавил он: некоторые эвакуационные выходы оказались перекрыты, сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтвердил и другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Араз Агаларов говорил, что все противопожарные системы были исправны и несколько часов поддерживали зал в таком состоянии, чтобы люди могли его покинуть. «Сработало абсолютно все. Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме», — отметил он.

Эмин Агаларов позже пояснил, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала. «И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — пояснил он.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить «состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов». 1 апреля следователи изъяли документы МЧС, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле», сообщал источник ТАСС в правоохранительных ведомствах. Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили.