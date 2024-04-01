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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Следователи изъяли документы МЧС о проверках «Крокуса»

ТАСС: следователи изъяли документы МЧС о проверках «Крокуса»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
В МЧС провели выемку документов о проверках в «Крокусе». Источник РБК говорил о схожих с «Зимней вишней» проблемах: перекрытых выходах и несработавших системах пожаротушения, владельцы «Крокуса» настаивают на обратном
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи изъяли документы в подразделении Главного управления МЧС по Подмосковью, связанные с контрольно-надзорными мероприятиями в «Крокус Сити Холле», сообщил ТАСС источник в правоохранительных ведомствах.

Они изучают, проводились ли проверки, обнаруживались ли нарушения и как следили за их устранением. Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили.

«Крокус Сити Холл» относится к объектам категории значительного риска, а значит, проверки в нем могут проводить каждые четыре года. Последнюю провели пять лет назад — в 2019 году, а в 2020-м наступил мораторий на проверки, который не распространялся только на объекты с чрезвычайно высокой и высокой категориями риска.

При этом в прошлом июне в здании «Крокус Сити Холла» провели обязательный профилактический визит, от которого отказаться нельзя. Проверяющие могут по результатам визита выдать предписание об устранении обнаруженных недостатков. В конце прошлого года в «Крокусе» также прошел визит инспекции, в отличии от полноценной проверки, как и профилактический визит, он длится один день и не предусматривает проведение, к примеру, технических экспертиз. При этом инспектор имеет право выйти на внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

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По словам некоторых очевидцев, после поджога террористами концертного зала не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, аварийное освещение не включилось, пишет госагентство.

Как рассказывал источник РБК, большинство людей погибли не от стрельбы, а в результате пожара, «по сути, задохнулись в дыму». Пожарные столкнулись с теми же проблемами, что и в «Зимней вишне», добавил он: некоторые эвакуационные выходы оказались перекрыты, сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтвердил и другой собеседник, знакомый с ситуацией.

Владелец «Крокуса» Араз Агаларов отвергал эти заявления. По его словам, «сработало абсолютно все»: система оповещения, спринклерная система пожаротушения, роботы рукава. «Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме <...> они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тыс. человек, они за две-три минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей», — рассказывал он.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Позднее сын владельца Crocus Croupа, президент Agalarov Development Эмин Агаларов пояснил, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме, но, спасаясь, люди натыкались на запертые двери для персонала. «И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе», — пояснил он.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить «состояние противопожарной безопасности на объекте, а также были ли открыты двери запасных выходов».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 144 человека, еще 551 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация ИГИЛ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МЧС Крокус Сити Холл проверки бизнеса
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