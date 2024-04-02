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Общество ,  
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Эксперты объяснили схему мошенников, которые представляются мошенниками

«Тинькофф» раскрыл схему мошенников, которые сразу представляются мошенниками
Мошенники уговаривают жертву назвать код из СМС, после чего признаются в обмане. Затем жертве звонят псевдосотрудники полиции, банков и других организаций: они под предлогом спасения средств заставляют зачислить на их счет деньги
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана россиян: в самом начале беседы они признаются, что хотели бы украсть деньги. Об этом РБК сообщили в «Тинькофф».

Мошенники звонят клиенту и уведомляют, что договор на услуги связи заканчивается, а для его продления необходимо сообщить код из СМС. После того как код продиктован, мошенники открыто говорят жертве, что обманули ее.

Затем с других номеров с жертвой связываются те, кто представляется сотрудниками финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Псевдосотрудники рассказывают жертве, что пытаются спасти деньги и поймать банду мошенников, которые сговорились с сотрудниками банка, но на самом деле вместо спасения своих денег клиент самостоятельно кладет средства на счет мошенников через банкомат.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, мошенники часто под разными предлогами просят установить программу удаленного доступа, которая позволяет видеть все, что происходит на экране мобильного телефона. Они могут назвать ее, например, антивирусом или программой банка, которая отслеживает действия недобросовестных сотрудников, рассказал замруководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.

«Такие программы злоумышленники используют, чтобы увидеть сколько у клиента денег на счету. Это помогает им сильнее втереться в доверие — ведь такой информацией, по мнению запуганных жертв, могут владеть только люди с высоким уровнем доступа — спецслужбы, сотрудники банков и т.д. Кроме того, программа позволяет отслеживать коды, которые высвечиваются в банковском приложении», — пояснил он.

Этот метод совместил в себе сразу несколько вариантов обмана банковских клиентов. За последние месяцы количество мошенничеств по этому сценарию выросло в 3,5 раза. «Тинькофф» рассказал, что мошенникам удалось обмануть его клиента на 1,5 млн руб., банк возместил эти средства в рамках программы «Защитим или вернем деньги».

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Центробанк ранее называл фразы, после которых рекомендуется положить трубку, так как их часто используют мошенники. Например, так стоит поступить, если незнакомый собеседник представляется сотрудником самого Центробанка — сотрудники ЦБ не звонят и не пишут россиянам для проведения банковских операций. Либо мошенники могут предупреждать об истечении срока работы сим-карты — но у них нет ограничений в сроке работы. Нельзя диктовать и коды из СМС. Такие сообщения являются аналогом подписи клиента, так что их содержимое нельзя никому передавать.

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