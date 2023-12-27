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ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк назвал фразы телефонных мошенников, после которых надо вешать трубку
Среди наиболее частых фраз мошенников — «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет». Также мошенники сообщают о попытке кражи денег и просроченной сим-карте, просят назвать код из СМС
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Центробанк собрал самые популярные фразы, которые используют телефонные мошенники.

«Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку», — говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

Среди наиболее часто используемых:

  • «оформлена заявка на кредит» — таким образом мошенники сообщают о предварительно одобренном кредите. В ЦБ предупредили, что если клиент банка не оставлял заявку, то ему не стоит продолжать такой телефонный разговор;
  • «сотрудник Центробанка» — в ЦБ подчеркнули, что их сотрудники не звонят и не пишут гражданам для совершения банковских операций;
  • «специальный или безопасный счет» — в этом случае мошенники предлагают людям перевести деньги на спецсчет для сохранности денег, однако таких счетов не существует;
  • «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию» — в ЦБ отмечают, что сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальных действий по телефону и не просят участвовать в задержании мошенников;
  • «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» — в таких случаях банки либо сами (без участия клиента) приостанавливают операции, либо связываются через онлайн-банк, либо звонят с официального номера банка, и не просят совершать операции по карте;
  • «истекает срок действия сим-карты» — у сим-карты нет срока годности;
  • «продиктуйте код из СМС-сообщения» — такой код является аналогом подписи клиента, так что его нельзя никому сообщать;
  • «вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» — мошенник, представившийся таким образом, будет спрашивать данные карты и код из СМС, а также не сможет назвать остаток по счету.

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Фото:fizkes / Shutterstock

В ноябре Центробанк рассказал о новой схеме обмана, при которой мошенники действуют в мессенджерах под видом сотрудников регулятора. В Центробанке рассказали, что мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах под видом руководителей региональных управлений Банка России. Эта схема в основном рассчитана на сотрудников и руководителей крупных компаний.

Мошенники собирают информацию о сотрудниках ЦБ в интернете и размещают на фейковых страницах в мессенджерах, так что аккаунты выглядят «максимально достоверно». С этих страниц злоумышленники отправляют сообщения руководителям крупных компаний и государственных органов или их заместителям.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
ЦБ Центробанк мошенничество телефонное мошенничество мошенники
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