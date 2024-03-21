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В Подмосковье мошенники заставили бывшего сотрудника ограбить АЗС

В подмосковном Чехове мужчина ограбил АЗС из-за звонка мошенников

В Подмосковье мошенники заставили бывшего сотрудника ограбить АЗС
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Бывший сотрудник заправки в подмосковном Чехове ворвался на АЗС и забрал из кассы 85 тыс. руб., а после задержания рассказал, что на ограбление его заставили пойти мошенники. Об этом сообщила глава управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Она рассказала, что вечером 20 марта на заправку на улице Товарной ворвался злоумышленник в маске. Он зашел за прилавок и бросил зажженную петарду в центр помещения, после чего, угрожая пневматическим пистолетом женщине-кассиру, забрал 85 тыс. руб. и скрылся. Однако его задержали полицейские.

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Фото:moscowproc / Telegram

Грабителем оказался 47-летний уроженец Калмыкии. Задержанный рассказал, что накануне ему позвонили мошенники и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили мужчину, что на его имя взят крупный кредит и для погашения долга нужно совершить разбойное нападение на АЗС и вести онлайн-трансляцию происходящего. Для этого он приклеил к себе мобильный телефон скотчем.

Против напавшего на заправку завели уголовное дело по ст. 162 УК (разбой). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Суд его арестовал.

Ранее в Тюменской области задержали мужчину, который, угрожая оружием, забрал из кассы Сбербанка 3,4 млн руб. Его задержали сотрудники ГИБДД прямо на крыльце отделения кредитной организации. Посетителей и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.

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