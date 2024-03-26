Россияне стали получать от мошенников предложения об участии в терактах

После нападения на «Крокус Сити Холл» россияне начали массово получать от мошенников провокационные предложения об участии в терактах, сообщили «Коммерсанту» в Т.Hunter, которая специализируется разведка по открытым источникам.

Такие сообщения приходят в мессенджеры — Telegram, WhatsApp и Viber. Пользователям предлагают заработать 500–700 тыс. руб., в том числе на помощи в организации теракта. Один из подозреваемых по делу «Крокуса» рассказал на допросе, что с ним связался неких «проповедник» в Telegram и предложил 500 тыс. руб. за нападение.

Глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров уточнил, что для регистрации таких аккаунтов используются автоматические телефонные станции. Он назвал рассылки «попытками информационно-психической манипуляции». Такие сообщения получили жители крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также Тульской и Смоленской областях, уточнил он.

Накануне, 25 марта, сотрудники «Крокус Сити Холла» предупредили, что не связываются с пострадавшими при теракте и не ведут сбор средств для них. Они призвали следить за информацией, опубликованной на официальных ресурсах площадки, и не вступать в сообщества-фейки.

Специалисты F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) рассказали «Ъ», что к 25 марта мошенники охватили и англоязычные ресурсы: появился фишинговые сайты, маскирующийся под британское издание The Guardian, на которых пользователям предлагают пожертвовать деньги.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: в здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. Согласно последним данным, погибли 139 человек. Пострадали — 180 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Нападение осудили многие страны, а также Евросоюз и ООН. Президент России Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским и пообещал наказать каждого, кто участвовал в подготовке и осуществлении нападения.