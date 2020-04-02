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«Коммерсантъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России

Следующая за этой неделя также будет объявлена нерабочей. Об этом со ссылкой на источник пишет «Коммерсантъ».

Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства с предложением о продлении нерабочего периода в России выступили глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова, а также вице-премьер Татьяна Голикова. Попова напомнила, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, в связи с чем период разрыва связей, при которых передается вирус также должен быть кратным 14 дням. «Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше», — добавила она.

Власти предложили продлить нерабочую неделю в России
Общество

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: выходные, нерабочий день
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