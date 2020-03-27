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В Минтруде назвали условия оплаты в нерабочую неделю

Нерабочая неделя, введенная президентом России Владимиром Путиным в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса, устанавливается с сохранением зарплаты. Об этом говорится в рекомендациях Минтруда для работников и работодателей по нерабочей неделе.

«Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — отметили в министерстве.

Минтруд представил разъяснения по нерабочей неделе
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В ведомстве рассказали, что нерабочие дни не относятся к выходным и нерабочим праздничным дням, поэтому не должны оплачиваться в повышенном размере.

Нерабочая неделя продлится с 30 марта по 3 апреля. Продолжат работать медицинские работники и сотрудники аптек, непрерывно действующих организаций, а также организаций, которые обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости, осуществляют транспортное обслуживание граждан, и ряда других. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах сообщил РБК, что нерабочая неделя может стоить бизнесу до 700 млрд руб.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Минтруд, зарплата, коронавирус, выходные
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