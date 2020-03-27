Кремль разрешил работу и учебу на удаленке в выходную неделю

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что переведенные на удаленную работу могут продолжить работату в таком режиме и на следующей неделе, передает корреспондент РБК.

«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке — будет работать и на следующей неделе», — сказал он.

По его словам, также приветствуется продолжение дистанционного обучения в школах и вузах. «Цель предстоящей недели-минимизировать контакты между людьми, а не прекратить процесс образования обучения и так далее», — пояснил пресс-секретарь президента.

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