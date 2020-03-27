Кремль разрешил работу и учебу на удаленке в выходную неделю
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что переведенные на удаленную работу могут продолжить работату в таком режиме и на следующей неделе, передает корреспондент РБК.
«Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на удаленке — будет работать и на следующей неделе», — сказал он.
По его словам, также приветствуется продолжение дистанционного обучения в школах и вузах. «Цель предстоящей недели-минимизировать контакты между людьми, а не прекратить процесс образования обучения и так далее», — пояснил пресс-секретарь президента.
Роспотребнадзор, mos.ru
Президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. По его словам, это необходимо для предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса. Путин пояснил, что органы власти и структуры жизнеобеспечения (продовольственные магазины, транспорт, банки, аптеки и медучреждения) будут работать.