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Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси
Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж и Стамбул из-за «оперативных трудностей»
Полеты авиакомпании Air Moldova по пяти направлениям отменены, сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети Facebook (владелец компании Meta признана экстремисткой и запрещена в России).
«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются.
Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», — говорится в публикации.
Пассажиров еще одного отмененного рейса, 9U886 Verona везут в аэропорт Милана Мальпенса, откуда они вылетят в Кишинев, уточнила авиакомпания. Air Moldova также сообщила, что активно работает над преодолением последствий отмен рейсов и реорганизацией расписания.
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