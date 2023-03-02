Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Полеты авиакомпании Air Moldova по пяти направлениям отменены, сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети Facebook (владелец компании Meta признана экстремисткой и запрещена в России).

«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются.

Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», — говорится в публикации.

Пассажиров еще одного отмененного рейса, 9U886 Verona везут в аэропорт Милана Мальпенса, откуда они вылетят в Кишинев, уточнила авиакомпания. Air Moldova также сообщила, что активно работает над преодолением последствий отмен рейсов и реорганизацией расписания.

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