Молдавия закрыла воздушное пространство

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Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство, сообщила авиакомпания Air Moldova.

«В данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», — говорится в сообщении компании в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России). Причины закрытия не указываются.

Издание Ziarul de Gardă сообщило, что информацию о закрытии воздушного пространства подтвердили представители Moldatsa — управления по обслуживанию воздушного движения Молдавии. По его данным, ограничения введены до 16:00 (17:00 мск).

Как сообщило Moldova Libera в телеграм-канале, в Кишиневе 14 февраля был замечен дрон. Источник издания позднее сообщил, что воздушное пространство уже открыли.

TV8 уточняет, что Управление гражданской авиации Молдавии пообещало предоставить комментарий позже.

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