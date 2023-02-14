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Молдавия закрыла воздушное пространство Политика, 15:36
Политика ,  
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Молдавия закрыла воздушное пространство

Молдавия закрыла воздушное пространство
Фото: Georg Stelzner / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Georg Stelzner / imagebroker.com / Global Look Press

Молдавия временно закрыла свое воздушное пространство, сообщила авиакомпания Air Moldova.

«В данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения», — говорится в сообщении компании в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена в России). Причины закрытия не указываются.

Издание Ziarul de Gardă сообщило, что информацию о закрытии воздушного пространства подтвердили представители Moldatsa — управления по обслуживанию воздушного движения Молдавии. По его данным, ограничения введены до 16:00 (17:00 мск).

Как сообщило Moldova Libera в телеграм-канале, в Кишиневе 14 февраля был замечен дрон. Источник издания позднее сообщил, что воздушное пространство уже открыли.

TV8 уточняет, что Управление гражданской авиации Молдавии пообещало предоставить комментарий позже.

Материал дополняется. 

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