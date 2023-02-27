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Один из крупнейших лоукостеров Европы решил остановить полеты в Молдавию

Венгерский лоукостер Wizz Air приостановит рейсы в Молдавию из соображений безопасности
Wizz Air объяснил приостановку рейсов рисками для безопасности пассажиров, молдавские авиавласти выразили сожаление. В середине февраля Молдавия закрывала воздушное пространство из соображений безопасности
Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press
Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press

Венгерский лоукостер Wizz Air, один из трех крупнейших в Европе, с 14 марта приостановит все рейсы в Молдавию и обратно, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в связи с последними событиями в Молдавии и хотя и не стопроцентным, но высоким риском в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», — заявили в компании.

После этой даты Wizz Air запустит новый рейс из румынского города Яссы в Берлин, а также увеличит частоту полетов оттуда в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Тревизо.

Аэропорт в Яссах — ближайший к Молдавии пункт назначения в сети Wizz Air. Маршруты из Кишинева в Будапешт и Прагу приостановят без прямой альтернативы для их замены.

В Управлении гражданской авиации Молдавии (AAC) выразили сожаление в связи с «внезапным решением» венгерского лоукостера остановить полеты. «Решение, принятое Wizz Air, создало неопределенность, учитывая, что 14 февраля авиакомпания подала заявку на утверждение расписания полетов на летний сезон и сегодня оно было одобрено AAC. По итогам анализа рисков государственные учреждения установили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут осуществляться безопасно», — заявили в управлении.

По данным исследовательской компании OAG, авиакомпания Wizz Air на 2022 год занимала третье место (после Ryanair и easyJet) в списке крупнейших лоукостеров в Европе. По данным на второй квартал 2022 года, лоукостер перевез 12,2 млн клиентов.

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14 февраля Молдавия на несколько часов закрывала воздушное пространство ради обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Минобороны страны позднее сообщило, что в небе над Молдавией был замечен неопознанный летающий объект, похожий на метеозонд. ВВС Румынии в тот день поднимали в воздух истребители, после того как системы наблюдения зафиксировали цель с характеристиками, аналогичными метеозонду.

После начала российской военной операции на Украине на территорию Молдавии несколько раз попадали ракеты. В последний раз обломки ракеты нашли 16 февраля возле населенного пункта Ларга в Бричанском районе, который граничит с Черновицкой областью Украины.

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Теги
Яна Ломакина, Артём Кореняко Артём Кореняко
Венгрия Молдавия рейсы
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