Один из крупнейших лоукостеров Европы решил остановить полеты в Молдавию

Wizz Air объяснил приостановку рейсов рисками для безопасности пассажиров, молдавские авиавласти выразили сожаление. В середине февраля Молдавия закрывала воздушное пространство из соображений безопасности

Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press

Венгерский лоукостер Wizz Air, один из трех крупнейших в Европе, с 14 марта приостановит все рейсы в Молдавию и обратно, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в связи с последними событиями в Молдавии и хотя и не стопроцентным, но высоким риском в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», — заявили в компании.

После этой даты Wizz Air запустит новый рейс из румынского города Яссы в Берлин, а также увеличит частоту полетов оттуда в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Тревизо.

Аэропорт в Яссах — ближайший к Молдавии пункт назначения в сети Wizz Air. Маршруты из Кишинева в Будапешт и Прагу приостановят без прямой альтернативы для их замены.

В Управлении гражданской авиации Молдавии (AAC) выразили сожаление в связи с «внезапным решением» венгерского лоукостера остановить полеты. «Решение, принятое Wizz Air, создало неопределенность, учитывая, что 14 февраля авиакомпания подала заявку на утверждение расписания полетов на летний сезон и сегодня оно было одобрено AAC. По итогам анализа рисков государственные учреждения установили, что полеты в национальном воздушном пространстве могут осуществляться безопасно», — заявили в управлении.

По данным исследовательской компании OAG, авиакомпания Wizz Air на 2022 год занимала третье место (после Ryanair и easyJet) в списке крупнейших лоукостеров в Европе. По данным на второй квартал 2022 года, лоукостер перевез 12,2 млн клиентов.

14 февраля Молдавия на несколько часов закрывала воздушное пространство ради обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Минобороны страны позднее сообщило, что в небе над Молдавией был замечен неопознанный летающий объект, похожий на метеозонд. ВВС Румынии в тот день поднимали в воздух истребители, после того как системы наблюдения зафиксировали цель с характеристиками, аналогичными метеозонду.

После начала российской военной операции на Украине на территорию Молдавии несколько раз попадали ракеты. В последний раз обломки ракеты нашли 16 февраля возле населенного пункта Ларга в Бричанском районе, который граничит с Черновицкой областью Украины.