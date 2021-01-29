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Боливия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images
Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

В Боливию прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в Twitter президент страны Луис Арсе.

«Вакцина «Спутник V» доставлена в Боливию», — написал Арсе.

Он опубликовал видеозапись того, как препарат выгружают из самолета в аэропорту города Ла-Пас. Президент находился в аэропорту и наблюдал за этим процессом.

Арсе уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз вакцины. Всего страна получит 5,2 млн доз препарата, добавил он.

Также президент объявил о начале вакцинации в Боливии. По его словам, первыми прививку смогут сделать медработники.

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«Спутник V» зарегистрировали в Боливии 6 января без дополнительных клинических исследований на территории страны на основе результатов третьей фазы испытаний в России. Арсе заявлял, что сделает прививку от коронавируса этим препаратом, чтобы поддержать доверие к вакцинации.

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Ранее использование «Спутника V» также одобрили власти Белоруссии, Аргентины, Туркмении, Сербии, Палестины, ОАЭ, Алжира, Венесуэлы, Парагвая и Венгрии.

Разработанная Центром имени Н.Ф.Гамалеи вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. По данным Российского фонда прямых инвестиций, при поддержке которого разработали вакцину, более 1,5 млн человек в мире уже сделали прививку этим препаратом.

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