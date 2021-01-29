Боливия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

В Боливию прибыла первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в Twitter президент страны Луис Арсе.

«Вакцина «Спутник V» доставлена в Боливию», — написал Арсе.

Он опубликовал видеозапись того, как препарат выгружают из самолета в аэропорту города Ла-Пас. Президент находился в аэропорту и наблюдал за этим процессом.

Арсе уточнил, что в страну привезли 20 тыс. доз вакцины. Всего страна получит 5,2 млн доз препарата, добавил он.

Также президент объявил о начале вакцинации в Боливии. По его словам, первыми прививку смогут сделать медработники.