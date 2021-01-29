РФПИ сообщил о возможности поставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может поставить Евросоюзу 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» во втором квартале 2021 года, если Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрит препарат. Об этом сообщается в Twitter вакцины.

«После завершения основной части массовой вакцинации в России РФПИ может предоставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V» для 50 млн человек во втором квартале 2021 года (при условии одобрения EMA)», — говорится в сообщении.

Ранее в январе РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейском союзе. Решение EMA о предоставлении препарату регистрации будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Пока единственной страной ЕС, официально разрешившей применение российской вакцины, является Венгрия. Национальный институт фармакологии и питания этой страны зарегистрировал «Спутник V» в январе.