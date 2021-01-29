Однокомпонентная вакцина Sputnik Light появится в феврале

Ранее о возможности запустить в производство «лайт-вакцину» от коронавируса заявил президент Владимир Путин

Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина из одного компонента на основе уже запущенной в производство «Спутник V» поступит в оборот в феврале 2021 года.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Sputnik V.

Сообщение появилось как комментарий к твиту Reuters, в котором говорилось, что однокомпонентная вакцина компании Johnson & Johnson показала 72% эффективности в США и 66% при более масштабном испытании в других странах мира.

«Однокомпонентная вакцина J&J, которая, по сути, является всего лишь первой дозой Sputnik V (человеческий аденовирусный вектор 26), показывает хорошие результаты. J&J — это, по сути, первая половина Sputnik V. В феврале мы также запустим однокомпонентную вакцину. Мы назвали ее Sputnik Light. # SputnikLight идет!» — говорится в сообщении.