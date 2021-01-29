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Однокомпонентная вакцина Sputnik Light появится в феврале

Ранее о возможности запустить в производство «лайт-вакцину» от коронавируса заявил президент Владимир Путин
Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

Вакцина из одного компонента на основе уже запущенной в производство «Спутник V» поступит в оборот в феврале 2021 года.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте Sputnik V.

Сообщение появилось как комментарий к твиту Reuters, в котором говорилось, что однокомпонентная вакцина компании Johnson & Johnson показала 72% эффективности в США и 66% при более масштабном испытании в других странах мира.

«Однокомпонентная вакцина J&J, которая, по сути, является всего лишь первой дозой Sputnik V (человеческий аденовирусный вектор 26), показывает хорошие результаты. J&J — это, по сути, первая половина Sputnik V. В феврале мы также запустим однокомпонентную вакцину. Мы назвали ее Sputnik Light. # SputnikLight идет!» — говорится в сообщении.

Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Минздрав 11 января выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Спутник Лайт». Испытания будет проводить Центр им. Гамалеи.

Как следует из записи в государственном реестре, испытания начались 8 января, их завершение намечено на декабрь 2021 года. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл. Испытания будут проводиться на базе Сеченовского университета в Москве и двух организаций в Санкт-Петербурге — научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» и НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева.

В декабре президент Владимир Путин заявил, что ученые московского Центра им. Гамалеи рассматривают возможность создания в России так называемой «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19. «У нас есть один из вариантов — создать такую, как говорят специалисты, лайт-вакцину гамалеевскую», — заявил он. По словам президента, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат, «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить».

«Зато можно будет делать [прививки] сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — пояснил тогда Путин.

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Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил тогда, что «лайт-вакцина» будет представлять собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа. Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев. Но если человек, которому ввели лайт-вакцину, все же заболеет коронавирусом, тяжелой формы заболевания у него не будет. При этом спустя три месяца после введения лайт-вакцины пациенту можно будет поставить и второй компонент «Спутника V», продлив тем самым защиту организма.

Автор
Владислав Гордеев
вакцина коронавирус производство
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