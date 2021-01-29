Однокомпонентная вакцина Sputnik Light появится в феврале

Минздрав 11 января выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Спутник Лайт». Испытания будет проводить Центр им. Гамалеи.
Как следует из записи в государственном реестре, испытания начались 8 января, их завершение намечено на декабрь 2021 года. В испытаниях примут участие 150 добровольцев. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл. Испытания будут проводиться на базе Сеченовского университета в Москве и двух организаций в Санкт-Петербурге — научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» и НИИ гриппа имени А.А.Смородинцева.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что ученые московского Центра им. Гамалеи рассматривают возможность создания в России так называемой «лайт-вакцины» от коронавирусной инфекции COVID-19. «У нас есть один из вариантов — создать такую, как говорят специалисты, лайт-вакцину гамалеевскую», — заявил он. По словам президента, эта вакцина будет не такой эффективной, как обычный препарат, «уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить».
«Зато можно будет делать [прививки] сразу десятками миллионов. Это тоже вариант», — пояснил тогда Путин.
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил тогда, что «лайт-вакцина» будет представлять собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа. Гинцбург отметил, что, скорее всего, иммунитет после введения лайт-вакцины будет сохраняться менее длительный срок — на протяжении трех-четырех месяцев. Но если человек, которому ввели лайт-вакцину, все же заболеет коронавирусом, тяжелой формы заболевания у него не будет. При этом спустя три месяца после введения лайт-вакцины пациенту можно будет поставить и второй компонент «Спутника V», продлив тем самым защиту организма.