В РФПИ заявили о готовности к совместным испытаниям вакцины на Украине

Разработчик российской вакцины готов начать испытания ее комбинации с препаратом Astrazeneca на Украине. До этого харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию «Спутника V» в стране

Фото: Калижан Оспанов / XinHua / Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать совместные клинические испытания комбинации вакцины «Спутник V» и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник V», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

В начале декабря разработчики «Спутника V» — РФПИ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи — обсуждали с председателем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком возможность производства российской вакцины на Украине.