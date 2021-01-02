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В РФПИ заявили о готовности к совместным испытаниям вакцины на Украине

Разработчик российской вакцины готов начать испытания ее комбинации с препаратом Astrazeneca на Украине. До этого харьковская фармкомпания «Биолек» подала заявку на регистрацию «Спутника V» в стране
Фото: Калижан Оспанов / XinHua / Global Look Press
Фото: Калижан Оспанов / XinHua / Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать совместные клинические испытания комбинации вакцины «Спутник V» и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник V», — сказал Дмитриев.

Он отметил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:РИА Новости

В начале декабря разработчики «Спутника V» — РФПИ и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи — обсуждали с председателем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком возможность производства российской вакцины на Украине.

Позже глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что Киев сможет закупать российскую вакцину только после того, как ее одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл «Спутник V» «гибридным оружием» Москвы против Киева и утверждал, что Украина будет приобретать вакцины через программу COVAX от ВОЗ, которая предполагает поставку 2 млрд доз недорогих вакцин для бедных стран. В середине декабря Reuters сообщал, что COVAX находится под угрозой срыва.

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В Минздраве Украины исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В конце декабря Министерство здравоохранения Украины вне рамок COVAX заключило контракт на поставку на Украину 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса.

Несмотря на заявления Киева, 2 января харьковское фармпредприятие «Биолек» подало заявку на регистрацию на Украине «Спутника V». В компании сообщили, что достигли договоренности с Москвой о производстве на базе «Биолека» российского препарата. Украинское предприятие попросило применить к вакцине процедуру ускоренной регистрации, которая не требует локальных клинических исследований.

После этого главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что слухи о регистрации на Украине российской вакцины не соответствуют действительности.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина РФПИ Украина
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На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
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