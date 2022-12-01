«Коммерсантъ»: целью проверки на заводе Toyota в Петербурге могла быть оценка для продажи

«Ъ» узнал, зачем на завод Toyota в Петербурге приехали машины силовиков

30 ноября на предприятие приехали сотрудники надзорных ведомств в сопровождении Росгвардии и ОМОНа. Работников завода просили запускать оборудование — вероятно, чтобы оценить его для предстоящей продажи российских активов Toyota

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Во время проверки на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, на который накануне приехали машины с силовиками, сотрудников просили запустить оборудование, проверяли техническую документацию. Это «похоже на оценку для продажи», сообщили «Коммерсанту» источники в ООО «Тойота Мотор».

Утром 30 ноября ко въезду на территорию предприятия приехали машина Росгвардии, ОМОН и несколько десятков гражданских автомобилей. Как пояснили «Фонтанке» в компании, проводилась «внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности». Для этого на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, налоговой и трудовой инспекций и ФГУП «НАМИ», а Росгвардия и ОМОН обеспечивали безопасность.

Источники «Фонтанки» назвали вероятным поводом для проверки поступивший сигнал о вывозе техники: по данным газеты, руководство «Тойота Мотор» договорилось с петербургским правительством и Минпромторгом, что при уходе с российского рынка компания законсервирует завод вместе с оборудованием и будет искать покупателя.

«Коммерсантъ» пишет, что решение о проверке заместитель прокурора Санкт-Петербурга Петр Забурко принял в день ее проведения. Источник газеты, близкий к ведомству, назвал поводом поступившую информацию о предполагаемых нарушениях.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга и ФГУП «НАМИ», обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти и в ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.

Вскоре после начала российской военной операции на Украине Toyota приостановила производство в России, а затем и поставки в страну, сославшись на проблемы с производственными цепочками и экспортными каналами. В пресс-службе компании подчеркнули, что Toyota не планирует уходить из России. В июне губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что производство будет восстановлено, как только возобновятся поставки комплектующих и оборудования.

В сентябре Минпромторг сообщил, что Toyota прекратит производство новых машин и закроет сборочную площадку в Петербурге. В ноябре начались сокращения сотрудников завода. Об уходе Toyota с российского рынка официально не сообщалось.

После начала боевых действий на Украине из России ушли несколько производителей автомобилей, в том числе Renault и Nissan, их активы перешли в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ».