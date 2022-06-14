Беглов назвал условие возобновления работы заводов Nissan и Toyota

Автозаводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте. По словам Беглова, они готовы вернуться к работе при возобновлении поставок комплектующих. Руководство Nissan допускало, что в 2022 году этого не произойдет

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Производство на автомобильных заводах Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге будет возобновлено, как только восстановятся поставки комплектующих и оборудования, заявил «РИА Новости» губернатор города Александр Беглов.

С марта три автозавода находятся в простое, по словам Беглова, причина — нарушение логистических цепочек. «На территорию Российской Федерации не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей», — пояснил он.

Губернатор заявил, что петербургские власти взаимодействуют с топ-менеджерами предприятий и «готовы в любой момент оказать необходимое содействие». «Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению», — добавил Беглов.

Nissan собирает на заводе в Петербурге внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Завод приостановил работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же в простой ушли заводы Toyota и Hyundai, последний, по данным «Фонтанки», — минимум до середины июля.

В мае гендиректор Nissan Макото Учида заявил, что завод компании в Петербурге, скорее всего, не возобновит работу в 2022 году. «Мы должны исходить из того, что операции будут приостановлены на год», — цитировало его Automotive News. Издание со ссылкой на Учиду писало, что Nissan «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

«Деловой Петербург» со ссылкой на данные «Петростата» передает, что в январе—апреле 2022 года производство новых автомобилей в городе сократилось на 42,3%. Оно составило 57,7% от объема за тот же период прошлого года. Объем ремонта и монтажа машин в Петербурге также сократился почти на 40%.