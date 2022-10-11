Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 60,8 (+0,83) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 62,31 (+1,07) Инвестиции, 10 окт, 16:09
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:34
Евгения Медведева заявила, что находится «одной ногой» на пенсии Спорт, 11:26
Взрывы в городах Украины. Главное Политика, 11:26
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу Pro, 11:25 
Завод Nissan в России перейдет в госсобственность Бизнес, 11:25
КГБ Белоруссии спрогнозировало «переломный момент» операции на Украине Политика, 11:22
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 11:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Костроме в убийстве школьницы заподозрили ее одноклассника Общество, 11:12
Минфин Португалии предложил обложить налогом доход от роста криптовалют Крипто, 11:12
Штрафы меньше, интернет-посылки под надзором: обзор таможенных законов Pro, 11:11
Челябинские власти ответили на данные о попытке поджога администрации Политика, 11:05
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:59
AFP назвало дату встречи Путина и Эрдогана Политика, 10:58
Российского рекордсмена ММА исключили из UFC Спорт, 10:55
Бизнес ,  
0 

Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

Завод Nissan в Петербурге перейдет в госсобственность с опционом на обратный выкуп
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, сообщили в Минпромторге. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет.

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — сообщило ведомство.

Обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ.

Производственный цикл на заводе Nissan и 2 тыс. рабочих мест будут сохранены, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Материал дополняется.

Теги
Nissan АвтоВАЗ национализация Минпромторг
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter