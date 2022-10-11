Завод Nissan в Петербурге перейдет в госсобственность с опционом на обратный выкуп

Завод Nissan в России перейдет в госсобственность

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Петербурге, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, сообщили в Минпромторге. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение 6 лет.

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — сообщило ведомство.

Обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ.

Производственный цикл на заводе Nissan и 2 тыс. рабочих мест будут сохранены, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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