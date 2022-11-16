Toyota начала сокращать сотрудников завода в Петербурге

Японский автоконцерн Toyota с 14 ноября начал сокращать сотрудников завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости населения Петербурга.

В комитете также добавили, что Toyota вынесла персональное предложение каждому сотруднику. Оно включает выплату от 12 средних заработных плат (может быть и больше), сохранение ДМС на протяжении года после увольнения; компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тыс. руб.

В марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России, Toyota приостановила производство машин в России, а затем и поставки в страну. В компании это решение объяснили проблемами с производственными цепочками и экспортными каналами. При этом в пресс-службе компании подчеркнули, что Toyota не собирается уходить из России.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что производство на автомобильных заводах Toyota, а также Nissan и Hyundai (которые приостановили работу примерно в тоже время) в Санкт-Петербурге будет возобновлено, как только восстановятся поставки комплектующих и оборудования. «На территорию Российской Федерации не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей», — пояснил Беглов. Он также отметил, что владельцы актозаводов ведут себя «очень достойно» — выплачивают сотрудникам не менее 2/3 средней зарплаты, не сокращают и не увольняют иначе, как по личному заявлению.

РБК направил запрос в ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге.