Что изменится в законах в декабре

Повышение тарифов ЖКХ, регулирование статуса иноагентов и оформление Fan ID. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК

Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Ипотека и недвижимость

С 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ повысятся на 9% и будут действовать до конца 2023 года.

С 1 декабря в квартирах многоэтажных зданий можно будет устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины. Установка бань и саун в квартирах по-прежнему запрещена.

С 1 декабря надбавка к коэффициенту риска по ипотеке на долевое строительство с первоначальным взносом до 10% составит 2,0. Она не будет зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика. Чем выше надбавка, тем дороже для банка обходится выдача кредита, за счет этой меры ЦБ снижает стимулы для банков работать со слишком закредитованными заемщиками.

31 декабря ожидается завершение программы льготной ипотеки. В апреле правительство продлило программу до конца года, а также снизило ставку по ней с 12 до 9%.

Иноагенты

1 декабря вступает в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он закрепляет основные юридические понятия, связанные с иноагентами, порядок их включения и исключения из реестра, который теперь будет один вместо существующих четырех. Закон в качестве признаков иноагента указывает поддержку из-за рубежа или нахождение под иностранным влиянием, а также вводит понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами.

Закон также устанавливает запреты для иноагентов, в том числе занимать должности государственной гражданской и муниципальной службы, проводить независимые антикоррупционные экспертизы нормативных правовых актов, участвовать в избирательных кампаниях, быть организаторами публичных мероприятий, осуществлять просветительскую и педагогическую деятельность среди несовершеннолетних.

С 1 декабря вступают в силу еще два документа. Распоряжение правительства подразумевает публикацию на сайте Минюста данных иноагентов, включая дату рождения и ИНН. Постановление правительства устанавливает требования к указаниям перед материалами иноагентов. Например, шрифт такого уведомления должен быть в два раза больше, чем в основном тексте, демонстрация не может длиться меньше 15 секунд, указание в звуковой форме нельзя ускорять или снижать его громкость.

Медицина

С 1 декабря в электронную форму переведут полисы ОМС.

Также с 1 декабря при рождении ребенка женщинам будут выдавать родовой сертификат в электронной форме.

Образование

Со 2 декабря приемные дети получат преимущественное право на зачисление в школу, где учатся их братья или сестры. Нововведение касается усыновленных детей, детей, находящихся под опекой, попечительством или в патронатных семьях.

Налоги и сборы

С 1 декабря можно будет встать на налоговый учет через портал госуслуг. Ранее заявление о постановке на налоговый учет можно было предоставить в налоговую через МФЦ, по почте заказным письмом либо в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

С 21 декабря повысятся ставки сбора за вылов рыбы и морепродуктов. Компании и рыболовецкие артели смогут уменьшить сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, если они осуществляют переработку улова и производят рыбную продукцию, используют новые суда рыбопромыслового флота или занимаются прибрежным рыболовством. Размер вычета не может быть больше 85% суммы сбора.

Государственные структуры

С 1 декабря госорганы и суды обязаны создавать свои официальные страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

С 17 декабря ФССП сможет запрашивать сведения, необходимые для установления имущественного положения должника, у банков, налоговых органов и органов госрегистрации прав на имущество в автоматическом режиме. Сведения должны предоставляться в течение трех дней со дня получения соответствующего запроса.

Финансы

С 1 декабря доля иностранных бумаг из недружественных стран в портфеле физического лица, являющегося неквалифицированным инвестором, не должна превышать 5%. Эта доля сокращалась постепенно: с 1 октября она составляла 15%, с 1 ноября — 10%. С нового года «неквалы» не смогут покупать такие бумаги.

С 19 декабря Банк России будет брать комиссию в размере 6 руб. за перевод денежных средств физическому лицу за границу с помощью системы быстрых платежей (СБП). При этом получение денежных средств из-за рубежа не будет облагаться комиссией.

31 декабря истекает срок действия моратория на применение административной ответственности за незаконные валютные операции, если соответствующее нарушение произошло из-за ограничительных мер недружественных государств. Информации о продлении действия моратория в 2023 году на момент публикации нет. Закон, вводящий мораторий, был принят в июле 2022 года, и со дня его вступления в силу соответствующие административные дела, находящиеся в производстве, были прекращены.

Спорт

С 1 декабря для посещения всех матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги нужно оформить карту болельщика. Ранее карта требовалась только на стадионах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и для финальных матчей Кубка России.

Бесплатная юридическая помощь

С 26 декабря вузы и научные организации, создающие юридические клиники для оказания бесплатной юридической помощи, должны в течение десяти дней передать в Минюст контактные данные клиники, а также информацию о видах юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на ее получение, и перечень правовых проблем, по которым оказываются консультации.

Туризм

С 1 декабря кипрская виза для россиян станет платной. Визовый сбор за краткосрочную или транзитную визу составит €80 для взрослого и €40 для ребенка от шести до 11 лет. Для детей до шести лет виза остается бесплатной.

С 1 декабря российским туристам для поездки на Сейшелы будет достаточно предъявить страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом. Сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19 для въезда больше не потребуются.