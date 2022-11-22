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Кабмин утвердил требования к уведомлениям перед материалами иноагентов

Правительство утвердило правила маркировки материалов иноагентов
Требования предусматривают, что уведомления о материалах иноагентов должны длиться не менее 15 секунд, размер шрифта уведомления должен вдвое превышать размер шрифта материала и др. Постановление вступает в силу с 1 декабря
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Правительство России утвердило требования к размещению уведомлений перед материалами, публикуемыми иностранными агентами, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данное постановление, в частности, определяет правила размещения указаний, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В законе сказано, что материалы, распространяемые иноагентом либо учредителем, членом, участником, руководителем организации, включенной в реестр иноагентов, необходимо помечать указанием о том, что данная информация распространена иноагентом или касается его деятельности.

В постановлении говорится, что соответствующее указание в текстовом или звуковом виде должно быть на русском языке, размер шрифта текстового указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала. Указание необходимо публиковать в начале каждого текстового материала под заголовком, а если его нет, то перед началом материала. Также отмечается, что продолжительность демонстрации текстового указания в аудиовизуальном материале в начале трансляции такого материала должна составлять не менее 15 секунд.

Помимо этого:

  • Не допускается наложение текстового указания на содержащийся в текстовом материале текст, изображение или иное сообщение и их фрагменты.
  • При размещении указания в звуковой форме не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения.
  • Уровень громкости звука воспроизведения указания в звуковой форме должен быть не ниже уровня громкости звука аудиоматериала.
  • Цвет шрифта текстового указания должен быть контрастным по отношению к фону, на котором оно размещается.
  • Текстовое указание в аудиовизуальном материале и указание в звуковой форме в аудиоматериале должны быть размещены в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания.
  • Не допускается наложение указания в звуковой форме на звуковые фрагменты аудиоматериала.

Форма указания должна выглядеть следующим образом:

«Настоящий материал (информация) ______ (произведен, распространен и (или) направлен) ______ (фамилия, имя, отчество) ______, являющимся______ (учредителем, членом, участником, руководителем или лицом, входящим в состав органа лиц, указанных в ч. 4 ст. 9 ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием») ______, включенного в реестр иностранных агентов».

Фото:Правительство РФ Фото:Правительство РФ

Понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале оно распространялось только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020 года в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице-иноагенте также должно сопровождаться маркировкой. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. СМИ-иноагенты с 1 февраля 2020 года могут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента.

Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. НКО и физлица-иноагенты должны отчитываться перед властями о своей деятельности и расходах.

По последним данным, количество СМИ-иноагентов в России составляет 200 человек и организаций; НКО-иноагентов — 64 организации; незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, — 10 структур.

Работа иноагентов без включения в реестр может повлечь как административное, так и уголовное наказание. Максимальное наказание для руководства организаций и СМИ-иноагентов в этом случае — лишение свободы на срок до двух лет. Для физлиц-иноагентов — лишение свободы до пяти лет (ст. 330.1 УК). За злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента, в том числе за отсутствие маркировки и отчетности, также грозит уголовное наказание.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По нему для признания иноагентом будет необязательно даже получать финансирование из-какого-либо зарубежного источника — в реестр можно будет попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или за нахождение под «иностранным влиянием». Также вводится понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами, которые вносятся в разные реестры, и описан порядок включения и исключения из него. Теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех. Закон вступит в силу с 1 декабря.

Ранее в этом месяце Мишустин подписал распоряжение, по которому Минюст сможет публиковать в едином реестре иностранных агентов персональные данные добавленных в него физических лиц. Помимо ФИО и даты включения в реестр речь идет об ИНН, СНИЛС, дате и основании включения в список с конкретными нормами закона.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
иноагенты уведомление правительство Михаил Мишустин
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