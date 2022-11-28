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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Пандемия коронавируса ,  
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Посольство заявило, что с декабря Сейшелы не потребуют ковид-справки

Посольство России: туристам для въезда на Сейшелы с 1 декабря не понадобятся ковид-справки
Фото: Phil Inglis / Getty Images
Фото: Phil Inglis / Getty Images

Прибывающим на Сейшелы гражданам России с 1 декабря не понадобятся документы, связанные с коронавирусом, сообщили ТАСС в посольстве России на Сейшелах.

«С 1 декабря текущего года для поездки на Сейшелы не потребуется более предъявление сертификатов о вакцинации или тестировании на COVID-19», — заявили в дипмиссии. Там отметили, что путешественники должны иметь страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом.

Пока для въезда на Сейшелы требуется сертификат о вакцинации двумя дозами, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Сейшельских островов. Этот факт должен быть подтвержден сертификатом о прививке. Непривитым требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Сейшелы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» в марте прошлого года, тогда же острова открыли въезд для туристов. На Сейшелы можно попасть прямым рейсом «Аэрофлота», с 8 октября они выполняются в аэропорт острова Маэ дважды в неделю.

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Сейшелы Россия COVID-19
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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