Посольство России: туристам для въезда на Сейшелы с 1 декабря не понадобятся ковид-справки

Посольство заявило, что с декабря Сейшелы не потребуют ковид-справки

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Прибывающим на Сейшелы гражданам России с 1 декабря не понадобятся документы, связанные с коронавирусом, сообщили ТАСС в посольстве России на Сейшелах.

«С 1 декабря текущего года для поездки на Сейшелы не потребуется более предъявление сертификатов о вакцинации или тестировании на COVID-19», — заявили в дипмиссии. Там отметили, что путешественники должны иметь страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом.

Пока для въезда на Сейшелы требуется сертификат о вакцинации двумя дозами, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Сейшельских островов. Этот факт должен быть подтвержден сертификатом о прививке. Непривитым требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Сейшелы зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V» в марте прошлого года, тогда же острова открыли въезд для туристов. На Сейшелы можно попасть прямым рейсом «Аэрофлота», с 8 октября они выполняются в аэропорт острова Маэ дважды в неделю.