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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Власти поддержали идею запретить иноагентам упрощенное налогообложение

ТАСС: кабмин поддержал проект о запрете иноагентам применять упрощенное налогообложение
Законопроект о запрете иноагентам применять упрощенную систему налогообложения в июне внесла группа депутатов во главе с Василием Пискаревым
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний законопроект, закрепляющий в Налоговом кодексе норму, что иностранные агенты не могут применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом со ссылкой на копию проекта сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», — сказано в документе.

В кабмине напомнили, что согласно Налоговому кодексу налогоплательщиками по упрощенной системе признаются организации и индивидуальные предприниматели. В связи с этим «представляется целесообразным ввести аналогичные ограничения в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями», применяющих упрощенную систему налогообложения, признанных иностранными агентами, указали в правительстве.

В проекте отзыва также отмечается, что срок вступления законопроекта следует соотнести со сроком вступления в силу федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Данный законопроект был внесен в Госдуму в июне группой депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым. «Мы считаем неправильным предоставлять какие‑либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных и чаще всего недружественных нам государств», — отмечал тогда он.

По последним данным, количество СМИ-иноагентов в России составляет 202 человека и организации; физлиц-иноагентов — 62 человека; незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, — 11 структур.

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Понятие «иностранный агент» было первые введено в российское законодательство в 2012 году. Вначале оно распространялось только на НКО, занимающиеся политической деятельностью. Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017-м. В 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые определили возможность присвоения статуса иноагента физическим и юридическим лицам, если те распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К концу 2020-го в законодательстве появилось и понятие незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении фигурантов списков иноагентов. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Распространение сведений об НКО-иноагенте, НОО-иноагенте, физлице-иноагенте также должно сопровождаться маркировкой. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. СМИ-иноагенты с 1 февраля 2020 года могут распространять информацию только через учрежденные ими российские юридические лица, также выполняющие функции иностранного агента.

Кроме того, иноагенты не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, производить информационную продукцию для несовершеннолетних, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдума УСН налоги иноагенты
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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