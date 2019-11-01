Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российское оборудование, премьер одобрил новую скоростную трассу в Казань, вступил в силу закон о «суверенном Рунете» — главные новости в обзоре РБК

На критической инфраструктуре могут запретить иностранное оборудование и софт

Минэкономразвития предлагает установить новое ограничение для иностранного софта и оборудования — запретить его использование на объектах критической инфраструктуры.

Поручение внести соответствующие изменения в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) дал вице-премьер Юрий Борисов. Помимо замены оборудования и ПО речь идет и том, что конечными бенефициарами юрлиц с КИИ должны быть только российские граждане.

Всего, по оценке ФСБ и ФСТЭК, в России около 1 млн объектов КИИ. По мнению экспертов, мощностей российских производителей просто не хватит, чтобы поменять оборудование на всех объектах. Кроме того, некоторые производимые за рубежом компоненты просто не имеют аналогов в России.

Сам термин «организации, осуществляющие взаимодействие с системами критической инфраструктуры» — размыт, отмечает консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Под него попадают и публичные компании, в числе акционеров которых могут быть и иностранцы.

Медведев одобрил строительство новой скоростной трассы

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, сообщили «Ведомости». Трасса входит в в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай.