Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 31 окт, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 31 окт, 12:34
Полицейские задержали похищавших деньги лжесотрудников банка в Иванове Общество, 08:09 «Зарубежнефть» попросила льготы для разработки месторождения на Кубе Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Как инвестбанки отказываются от стереотипов в процессе найма — Bloomberg Pro, 07:42 Промоутер назвал «бизнесовой историей» бой Поветкина в Саудовской Аравии Спорт, 07:40 Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке Политика, 07:22 Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев РБК и ГАЗ, 07:06 В Кузбассе возбудили дело после убийства бывшего мэра Киселевска Общество, 07:01 Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России Финансы, 07:00 Жители Крыма оказались самыми позитивными пользователями соцсетей Общество, 07:00 СК показал видео с места убийства экс-мэра в Кузбассе Общество, 06:54 В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска Общество, 06:19 На Филиппинах 19 человек погибли в результате падения грузовика в овраг Общество, 06:00 ЦБ отозвал лицензию у банка из третьей сотни Финансы, 05:50
Общество ,  
0 
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российское оборудование, премьер одобрил новую скоростную трассу в Казань, вступил в силу закон о «суверенном Рунете» — главные новости в обзоре РБК

На критической инфраструктуре могут запретить иностранное оборудование и софт

Минэкономразвития предлагает установить новое ограничение для иностранного софта и оборудования — запретить его использование на объектах критической инфраструктуры.

  • Поручение внести соответствующие изменения в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) дал вице-премьер Юрий Борисов. Помимо замены оборудования и ПО речь идет и том, что конечными бенефициарами юрлиц с КИИ должны быть только российские граждане.
  • Всего, по оценке ФСБ и ФСТЭК, в России около 1 млн объектов КИИ. По мнению экспертов, мощностей российских производителей просто не хватит, чтобы поменять оборудование на всех объектах. Кроме того, некоторые производимые за рубежом компоненты просто не имеют аналогов в России.
  • Сам термин «организации, осуществляющие взаимодействие с системами критической инфраструктуры» — размыт, отмечает консультант по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Под него попадают и публичные компании, в числе акционеров которых могут быть и иностранцы.

Медведев одобрил строительство новой скоростной трассы

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, сообщили «Ведомости». Трасса входит в в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай.

  • Стоимость трассы оценивают в более 530 млрд руб. Альтернативой ее строительству была бы реконструкция существующей трассы М-7 «Волга».
  • Новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира и обход Казани собираются построить до конца 2024 году, а срединный участок — достроить к 2027 году.
  • Проезд по магистрали будет платным.

Вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

С 1 ноября в России начал действовать вызвавший споры закон о «суверенном Рунете». Оборудование, необходимое для его исполнения, так и не установили.

  • Согласно закону, все операторы связи в стране должны установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор. Оно должно фильтровать трафик и обеспечить безопасность сетей в случае угрозы извне.
  • К 1 ноября правительство так до конца и не разработало все нормативно-правовые акты для этого закона. К примеру, пока так и нет списка тех самых угроз, из-за которых управление сетью должен будет перехватывать Роскомнадзор.
  • Оборудования на большинстве сетей операторов нет. Как ранее сообщали источники РБК, оно проходит тестирование на сетях операторов на Урале. Установить его правительство намерено только тогда, когда станет ясно, что оно не повредит качеству связи.

В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями

В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые решат проблему с продажей квартир, купленных на материнский капитал. В таком жилье выделяются доли детям, что ограничивает семьи в сделках с недвижимостью.

  • Банки отказывают таким заемщикам в новых кредитах или в рефинансировании ипотеки, поскольку в случае дефолта по кредиту банк не сможет покрыть долг от продажи залога из-за того, что доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки.
  • Банкиры обратились с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой решить эту проблему. Один из вариантов — выделение детских долей после полного погашения кредита.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, критическая инфраструктура, Рунет, трасса, Казань, ипотека
Материалы по теме
Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российский софт и оборудование
Технологии и медиа
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
Технологии и медиа
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter