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Финансы ,  
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В Госдуме занялись решением проблемы ипотечных квартир с детскими долями
Уже готовятся поправки, которые позволят продавать жилье с выделенными детям долями и брать ипотеку. Сейчас у семей с детьми, которые при приобретении жилья использовали средства материнского капитала, такой возможности нет
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Депутаты Госдумы готовят поправки в законодательство, которые позволят решить с получением ипотечных кредитов семьями, в которых детям выделены доли в существующем жилье. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно действующему законодательству, детские доли чаще всего выделяются в случае, когда при приобретении жилья были использованы средства материнского капитала. В эти случаях по закону родители обязаны оформить нотариально заверенное обязательство по выделению детям долей в приобретаемом жилье. В результате в дальнейшем семья оказывается ограничена в сделках с этой недвижимостью.

Как объясняет издание, банки отказывают таким заемщикам в новых кредитах или в рефинансировании ипотеки, поскольку в случае дефолта по кредиту банк не сможет покрыть долг от продажи залога из-за того, что доли несовершеннолетних находятся под защитой органов опеки.

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По словам Аксакова, инициаторами поправок выступили банкиры. Ранее, как писал РБК, Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Банкиры предложили законодательно изменить порядок оформления долевой собственности на детей во взятом в ипотеку жилье. В частности, они предлагают предусмотреть выделение детских долей после полного погашения кредита.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Госдума, ипотека, кредиты, маткапитал
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