СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань

Правительство выбирало между реконструкцией трассы М7 и постройкой новой автомагистрали. Дмитрий Медведев одобрил второй вариант, выяснила газета «Ведомости»

О том, что премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к транспортному блоку правительства.

Речь идет о трассе, входящей в международный транспортный коридор Европа — Западный Китай. По данным собеседников издания, новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира и обход Казани собираются построить до конца 2024 году, а срединный участок — достроить к 2027 году.

Представитель Медведева отказался от комментариев, отмечают «Ведомости». Представители Минтранса и курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова на запросы издания не ответили.

Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб.

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