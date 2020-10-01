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Пандемия коронавируса ,  
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Проценко объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач больницы в Коммунарке считает, что жители столицы немного расслабились, перестав носить маски и следить за гигиеной рук, и вернулись к рукопожатиям и «обнимашкам»
Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рост числа заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве объясняется тем, что жители города «расслабились» и перестали соблюдать меры профилактики, считает главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал врач в интервью агентству.

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<p>Денис Проценко</p>

Он напомнил о начале учебного года, а также о возвращении многих работников с удаленки в офисы. Все это, по словам Проценко, привело к тому, что число жителей Москвы, которые общаются в больших коллективах с «невысоким комплаенсом» по ношению масок, возросло. «Это то, о чем я говорил, — социальная дистанция. Все это вместе и дало то, чего мы с напряжением ожидали», — отметил он.

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Отвечая на вопрос, какая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в столице, Проценко сказал, что на графике госпитализаций в возглавляемой им больнице это выглядит именно как рост числа госпитализированных. «Очень надеемся, что вакцинация — это один из инструментов, который нам позволит справиться», — сказал врач. Он добавил, что помимо вакцинации также важна иммунизация, которая может возникнуть как после ввода вакцины, так и вследствие болезни.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

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Проценко рассказал, что нагрузка на больницу в Коммунарке выросла. Сотрудники медицинского учреждения, как отметил главврач, наблюдают рост числа госпитализаций, а в городе опять разворачивают дополнительные койки. «Все это говорит о том, что число заболевших коронавирусом увеличивается», — заключил он.

24 марта больницу в Коммунарке, где лечатся заболевшие COVID-19, посетил президент Владимир Путин. На следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РБК, что Путин хорошо себя чувствует после визита в больницу.

31 марта у Проценко обнаружили COVID-19. Он продолжил работать и изолировался в своем кабинете в больнице. В этот же день Песков сообщил, что Путин не заболел коронавирусом. 15 апреля Проценко объявил о своем выздоровлении.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю в Москве резко возросло число заразившихся COVID-19. Если 24 сентября в столице зафиксировали 1050 случаев, то 1 октября — 2424. За все время пандемии в Москве коронавирусом заболели 295 тыс. человек (четверть от всех случаев по России).

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы
Михаил Юшков, Анастасия Батманова
коронавирус пандемия Денис Проценко Коммунарка
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